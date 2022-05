Banco do Nordeste realiza feirão limpa nome até dia 13; veja como participar

Ação seguirá com atendimentos entre 8h e 17h até a próxima sexta-feria, 13 de maio e garante parcelamento da dívidas em 24 vezes com 60 dias para pagar a primeira prestação

O Banco do Nordeste (BNB) realiza, a partir de hoje, segunda-feira, 9, o feirão limpa nome Crediamigo. Intuito é beneficiar microempreendedores com dívidas no programa de microcrédito orientado e facilitar a quitação dos débitos. Iniciativa seguirá com atendimentos entre 8h e 17h até a próxima sexta-feria, 13 de maio.

O feirão contará com pontos de atendimento em todas as unidades do BNB e terá como atrativo para os empreendedores condições especiais na renegociação dos financiamentos. Pela iniciativa, os microempreendedores com débitos poderão renegociar o valor devido em até 24 parcelas com carência de 60 dias para o pagamento da primeira prestação do novo acordo.

Essa é a segunda fase da campanha que foi iniciada em abril deste ano e que busca incentivar os microempreendedores a regularizarem suas respectivas situações financeiras com o banco.

“Esse Feirão é uma ótima oportunidade para que os clientes regularizem sua situação e fiquem aptos para novas contratações, principalmente nesse momento de retomada econômica”, afirma o superintendente de Microfinança Urbana e Microempresa do BNB, Fabrizzio Feitosa.

Como participar do feirão limpa nome do Banco do Nordeste?

Qualquer empreendedor que recorreu ao financiamento do Crediamigo em algum momento e encontra-se com parcelas do empréstimo atrasadas pode se beneficiar das condições especiais de regularização oferecidas durante o feirão limpa nome.

Os microempreendedores que têm interesse em regularizar sua situação podem entrar em contato pelo WhatsApp do programa por meio do número: (85) 9973-0700.

Outra opção aos interessados é buscar um atendimento presencial por meio de uma unidade do Crediamigo. A lista completa com os locais e endereços de atendimento pode ser acessa no próprio site do BNB.

Crediamigo

Conforme o Banco do Nordeste, o Crediamigo é o maior programa de microcrédito da América Latina e já aplicou R 96 bilhões na economia desde seu lançamento. O BNB pontua ainda que durante os 24 anos de atuação, o programa já superou a marca de 50 milhões de operações. Apenas no ano passado, o programa computou R$ 12,7 bilhões em microcrédito.

