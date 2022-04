"Responsabilidade do Governo Federal", diz secretário do Ceará sobre alta na conta de luz

O secretário do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho do Ceará (Sedet), Maia Jr, reagiu às críticas que tem sido feitas ao Governo do Estado em relação ao aumento da tarifa de energia elétrica. Aprovado na semana passada, as tarifas da Enel Ceará para 2022 sofreram alta de 24,88%. "Tenho ouvido muita bobagem, na imprensa, entre os políticos... A concessão não é de responsabilidade do Estado, mas do Governo Federal", dispara o titular da Sedet e ex-secretário de Transportes, Energia, Comunicação e Obras do Estado do Ceará entre 1995 e 1998, época da privatização da Coelce.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Maia lembra ainda que na época da concessão, em 1997, o Governo Federal repassou o valor obtido com a desestatização ao Estado "como forma de incentivar mais estados a desestatizarem os serviços de distribuição", mas que os direitos sobre a concessão pertencem ao Governo Federal.

Sobre o assunto Procon Fortaleza: Enel liderou queixas em 2021 e já soma mais de mil em 2022

Em audiência pública, Enel afirma não ser possível redução do aumento

Ministério Público ajuíza ação civil contra Enel

Impacto na conta de luz poderia ter sido 9,04% maior no Ceará, defende Autarquia do Governo Federal

Ele ainda critica a atuação da Enel Ceará, classificando o serviço como ruim, assim como o atendimento às demandas do setor produtivo, com tarifas altas que não condizem com o serviço que é prestado pela companhia.

Dando continuidade às críticas, o secretário ainda diz que a atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), órgão regulador que deveria fiscalizar e garantir o bom atendimento, tem sido voltada "aos interesses políticos".

Veja saídas para economizar na conta de energia | Dei Valor



PODCAST VOO 168 BASTIDORES

​