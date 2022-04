BNB cria superintendência para agronegócios e prevê R$ 800 mi para o setor no Ceará

Em todo o campo de atuação do Banco do Nordeste, a instituição estima R$ 9 bilhões para o setor

O Banco do Nordeste anunciou nesta sexta-feira, 29, a criação da superintendência de agronegócios, com orçamento de R$ 9 bilhões para o setor em 2022, sendo R$ 800 milhões previstos para o Ceará. Os valores são focados para os segmentos agricultura, pecuária, agroindústria e microcrédito rural.

Com a mudança, o cartão BNB Agro teve seu limite elevado de R$ 5 milhões para R$ 20 milhões, e o prazo ampliado de cinco anos para até 10 anos, em algumas operações.

No limite de crédito em operações de câmbio, o BNB informa que aumenta a capacidade de captação de recursos pelos produtores. A partir deste ano, a instituição considera as amortizações futuras de operações durante a avaliação de limite de crédito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Programas de Microcrédito injetam R$ 34 bilhões na economia

BNB disponibiliza R$165 milhões para estimular turismo no Ceará em 2022

Banco do Nordeste: crédito à pecuária cresce 23% e soma R$ 5,2 bi

Antes, uma nova operação só era liberada após a quitação total do empréstimo, mesmo em outras instituições financeiras.

Conforme balanço do BNB, o banco é líder no crédito rural respondendo por 58% dos financiamentos de longo prazo. São 292 agências, atendendo 2.074 municípios e com impacto na criação ou manutenção de mais de 900 mil postos de trabalho em 2021, segundo estudo do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene).

PODCAST VOO 168 BASTIDORES

​