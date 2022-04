Marca de pet shop inaugura 3ª loja no Ceará com investimento de R$ 2,5 milhões

A Mundo Pet, franquia de pet shop brasileira, inaugura nesta quarta-feira, 27 de de abril, a terceira unidade no Ceará. O novo empreendimento tem 700 metros quadrados (m²) e fica localizado no Eusébio. Unidade soma investimento de R$ 2,5 milhões, com geração de 42 postos de trabalho diretos. A rede chega a 15 estabelecimentos no Brasil.

Durante a inauguração, a nova unidade estará com 20% de desconto em alimentos, acessórios, produtos de higiene, beleza e farmacológicos disponíveis em estoque na loja localizada na Avenida Eusébio de Queiroz, n° 2880, no bairro Coité.

"A proposta é oferecer um verdadeiro espaço de convivência, com atendimento personalizado e as melhores experiências para os pets e seus donos", destaca a marca. Em entrevista exclusiva ao O POVO, o CEO da empresa, Luis Nóbrega, reforça o potencial do Eusébio como região em desenvolvimento acelerado.

Ele afirma que abertura da unidade busca atender uma carência do mercado na região e que novas lojas já estão sendo planejadas. Luis reforça ainda que o faturamento da empresa no Ceará é um dos destaques da companhia que está investindo em ações de expansão nacional.

"As lojas de Fortaleza são nossas melhores lojas em a toda região Nordeste. Temos unidades na Bahia, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, mas o mercado cearense tem atingindo marcas muito significativas", revela.

A nova unidade no Ceará, instalada no Eusébio, contará com estoque de produtos, alimentos, petiscos, acessórios para cães, gatos, peixes, roedores e aves, além de centro veterinário completo, com centro cirúrgico e diversas especialidades.



A estrutura contará ainda com um parque de diversões para cães e gatos de 300 m² em um dos andares, e um café aberto para clientes e não clientes. Além da estrutura, a marca fortalece os investimentos no clube de vantagens que fornece acesso a todas as promoções da empresa, cashback de 10% em ração para cães e gatos.

Há ainda os pacotes por assinaturas, por meio dos quais os tutores podem contratar um número ilimitado de serviços mediante único pagamento mensal. Luis destaca que o fortalecimento das vendas online é outra aposta para o ano, em especial no Ceará.

"Começamos com nosso canal de vendas, em maio de 2020, um ano depois, em maio de 2021, ele chegou a 7% do total de vendas, em maio deste ano já somam 12%, um crescimento muito substancial", complementa.



O CEO da empresa destaca o compromisso social em garantir um lar para todos os animais que passem pelas unidades. Em cada cidade a marca faz uma parceria com uma ONG de proteção a animais para que possa utilizar a infraestrutura da loja da Mundo Pet como polo de adoção dos animais acolhidos.

"Estamos desde o fim do ano passado em um empenho muito forte junto aos demais pets com campanhas para que a gente possa contribuir para reduzir o nível de abandono de animais. Qualquer animal adotado ou adquirido na Mundo Pet, pode ser devolvido em uma de nossas unidades, que nós iremos assegurar que esse animal jamais fique sem um lar durante toda sua vida", afirma.

