Izolda vai assinar mais quatro memorandos de hidrogênio verde

Com os novos projetos, o Ceará soma 21 documentos assinados com empresas para o investimento em geração do novo insumo

A governador Izolda Cela (PDT) vai assinar mais quatro memorandos de entendimento com empresas para novos projetos relacionados à geração de hidrogênio verde (H2V) no Ceará. A agenda deve ser definida nos próximos dias, segundo afirmou o secretário Maia Júnior (Desenvolvimento Econômico e Trabalho).

De acordo com ele, parte dos projetos já estavam acertados quando Camilo Santana ainda era governador do Estado e, por falta de tempo hábil, não puderam ser homologados entre governo e iniciativa privada.

"Como já é de conhecimento público, nós já assinamos dezessete protocolos com grandes empresas mundiais que se propõe a implantar esses projeto pra produzir hidrogênio verde (no Ceará). Temos mais quatro para serem assinados com a nova governadora, o que totalizaria vinte e uma empresas captadas pra estudarem o desenvolvimento dessas plantas no Ceará", detalhou.

Além dos contratos já prontos para a assinatura, Maia adiantou ainda que outros três projetos estão em discussão com novas três empresas captadas pelo Estado para geração de H2V no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Com informações de Karyne Lane, especial para O POVO.

