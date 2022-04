QuintoAndar nega demissão de 20% dos funcionários, mas admite redução de 4% na equipe

O QuintoAndar confirmou a demissão de 160 profissionais, representando 4% do grupo de colaboradores, e que a ação faz parte de um movimento regular de reestruturação usual da startup.

Os cortes ocorrem em todos os setores da empresa, que nega dificuldades financeiras e destaca que o rearranjo de funcionários faz parte de uma estratégia em prol de uma melhor eficiência operacional.

A resposta da startup foi em retorno a mensagens que davam conta de redução de 20% do quadro de funcionários da startup, com demissão de 800 trabalhadores.

"Repriorizamos algumas nossas iniciativas internas e alguns times e funções deixaram de existir, gerando uma redução de 4% das nossas equipes", afirma a empresa. Além das demissões, alguns funcionários foram realocados em novos setores e funções.

Caso ocorre após investimento milionário por parte da empresa para se lançar como uma das marcas patrocinadoras oficias do reality show Big Brother Brasil (BBB) de 2022.

A QuintoAndar

Especializada no ramo imobiliário, pela intermediação do aluguel, compra e venda de imóveis, a startup fundada em 2013 já alcançou o selo de "unicórnio", usado para definir negócios inovadores que atingem o patamar de US$ 1 bilhão (dólares americanos).

O diferencial de mercado da empresa é dispensar a cobrança de seguro ou fiador para transações comerciais no ramo imobiliário em troca de um sistema de análise de crédito para nortear as negociações. Além disso, a empresa se compromete a arcar com qualquer inadimplência por parte dos inquilinos. A empresa atua em 50 cidades brasileiras e projeta expansão para 16 novos municípios.

Em comunicados à imprensa, a companhia volta a refutar os rumores de crise financeira e divulga um crescimento de 30% no volume de novos contratos entre janeiro e fevereiro deste ano com relação aos últimos três meses de 2021.

Ainda sobre as demissões, a empresa pondera que “frequentemente faz ajustes internos buscando mais eficiência operacional para continuar servindo de forma responsável as mais de 500 mil pessoas que contam com a gente neste processo".



