A cearense 7Cantos se apresenta na Imobi Conference Experience

A startup cearense de aluguel residencial 7Cantos participou do ICXP (Imobi Conference Experience) 2022, primeiro grande evento presencial do mercado imobiliário após o início da pandemia. A conferência reuniu, em Curitiba (PR), centenas de importantes players do setor para palestras e painéis que abordaram temas como tendências, marketing e estratégias para os mercados de venda e locação.



Representando a 7Cantos, o CEO Paulo Filho apresentou a sua experiência à frente da startup como forma de inspirar os profissionais que estavam participando do evento. “Mostramos que a gestão ágil e inovadora da 7Cantos é um dos motivos para se conquistar tempos recordes de locação. Em alguns casos, os contratos são fechados em menos de 24 horas através da plataforma”, afirma Paulo Filho que defendeu, ainda, que uma empresa só cresce se ela entregar, além da tecnologia, processos humanizados, como valores, aprendizado, presença e convivência engajada.

Time de sucesso

Entre outros diferenciais da startup, o CEO mostrou como modelo inovador e escalável é adaptado para diferentes regiões do Brasil. “Temos equipes enxutas, multifuncionais e focadas. Subdividimos essas em times responsáveis por regiões específicas e que cuidam da jornada completa de locação, compostos por especialista em aquisição de clientes, atendimento, consultoria e um gerente de contas. Com times menores, compostos por profissionais habilidosos e com autonomia, conseguimos mais agilidade e melhor gerenciamento".

Também participaram do ICXP 2022 palestrantes e painelistas das principais empresas do mercado, como Porto Seguro, QuintoAndar, Grupo Loft, Tecnisa, ZAP+, Brain Inteligência, Plano&Plano, mLabs, além de representantes das principais imobiliárias do país. “Para nós é um orgulho e uma satisfação imensa participar do ICXP ao lado de grandes nomes do setor, poder mostrar o protagonismo da 7Cantos e o trabalho que desempenhamos para chegar onde estamos, além de uma grande validação nos motiva a continuar contribuindo para o futuro da locação residencial", finaliza Paulo Filho.