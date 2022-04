Preço do gás de cozinha bate R$ 130 no Ceará, permanecendo no maior patamar em 18 anos

Porém, a tendência agora é que o preço caia, devido ao anúncio de redução no valor vendido para as refinarias pela Petrobras, em 5,58%

O preço do botijão de 13kg do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, varia entre a mínima de R$ 99,99 e máxima de R$ 130, e permanece no maior patamar da série histórica da Agência Nacional do Petróleo (ANP), iniciada em 2004.

O valor médio está em R$ 116,49, conforme dados do levantamento da semana encerrada neste sábado, 9 de abril. Mas a tendência é de queda, com anúncio de redução de 5,58% pela Petrobras nas refinarias.

Na pesquisa da semana encerrada em 2 de abril, o combustível já computava alta de 12,24% em um mês no Ceará. Com alta de preços, o produto, que custava em média R$ 103,96 até o dia 12 de março, estava sendo comercializado com valores entre R$ 95 e R$ 130. Com isso, vê-se que houve certa estabilidade no preço.

Preço do gás de cozinha no Ceará

Caucaia - preço médio R$ 113,44 / preço mínimo R$ 99,99 / preço máximo R$ 130,00



Crateús - preço médio R$ 115,33 / preço mínimo R$ 113,00 / preço máximo R$ 120,00



Crato - preço médio R$ 114,61 / preço mínimo R$ 110,00 / preço máximo R$ 115,00



Fortaleza - preço médio R$ 117,07 / preço mínimo R$ 100,00 / preço máximo R$ 129,00



Icó - preço médio R$ 123,33 / preço mínimo R$ 115,00 / preço máximo R$ 130,00



Iguatu - preço médio R$ 118,67 / preço mínimo R$ 115,00 / preço máximo R$ 121,00



Itapipoca - preço médio R$ 112,50 / preço mínimo R$ 110,00 / preço máximo R$ 115,00



Juazeiro do Norte - preço médio R$ 116,00 / preço mínimo R$ 115,00 / preço máximo R$ 120,00



Limoeiro do Norte - preço médio R$ 125,00 / preço mínimo R$ 125,00 / preço máximo R$ 125,00



Maracanaú- preço médio R$ 111,67 / preço mínimo R$ 100,00 / preço máximo R$ 120,00



Sobral - preço médio R$ 122,40 / preço mínimo R$ 117,00 / preço máximo R$ 125,00



116,49

