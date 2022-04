Petrobras reduz em 5,58% preço do gás de cozinha a partir deste sábado (9)

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira, 8, redução de 5,58% no preço do gás liquefeito de petróleo (GLP) nas refinarias. Com isso, o preço médio do botijão de gás de cozinha para as distribuidoras passará de R$ 4,48 para R$ 4,23 por kg, equivalente a R$ 54,94 por 13kg, refletindo redução média de R$ 3,27 por 13 kg. A medida entra em vigor a partir deste sábado, dia 9.

De acordo com a estatal, a medida acompanha a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio, que se estabilizaram em patamar inferior para o GLP.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Preço da cesta básica sobe em todas as capitais em março, mostra Dieese

Inflação oficial sobe para 1,62% em março

Puxado por combustíveis, gasto com transportes dispara no IPCA de março

"A Petrobras reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato para os preços internos, das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais", informou a estatal em nota.

Quando a redução chega ao consumidor?

Por enquanto, a redução de preços é apenas dos produtos que são comercializados pela Petrobras nas refinarias. O barateamento ao consumidor, no entanto, ainda depende de uma eventual atualização da tabela praticada pelas distribuidoras. O que, em tese, ocorre no momento de renovação dos estoques.

De acordo com o mais recente levantamento da Agência Nacional de Petróleo (ANP), na semana encerrada no dia 2 de abril, o botijão de 13kg do gás de cozinha estava sendo comercializado com valores entre R$ 95 e R$ 130 no Ceará. Em um mês. o produto acumula alta de 12,24%.

PODCAST VOO 168 BASTIDORES ​

Tags