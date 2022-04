Média salarial do profissional de TI no Ceará dobrou na pandemia, diz presidente do GGTICCE

Crescimento na demanda no setor e menor oferta de desenvolvedores fez com que a concorrência por profissionais se intensificasse

A disputa das empresas de tecnologia da informação e comunicação (TIC) por profissionais qualificados tem se intensificado e transcende fronteiras. Experimentando um forte crescimento desde o início da pandemia, o setor de TIC nesse processo fez com que a média salarial paga aos desenvolvedores dobrasse, segundo o presidente do Grupo de Gestores TIC do Ceará (GGTICCE), Roberto Rabelo.

Roberto ainda enfatiza que há no mercado uma verdadeira "guerra" por profissionais entre as empresas, inclusive com "concorrência desleal" de empresas estrangeiras que oferecem contratos em dólar e euro.

"A área de TI sempre foi referência em crescimento nos últimos anos e em empregabilidade com bons salários. E na pandemia muitas empresas tornaram a área de TI ainda mais estratégica para sua operação remota, num curto espaço de tempo foi feita uma modernização, tivemos que trazer um dinamismo rápido para gerar maior competitividade."

"Diante desse cenário nós temos um demanda: profissionais qualificados, principalmente desenvolvedores de sistema, analistas de sistema", afirma ele durante a 8ª edição do CIO Meeting, que contou com ciclo de palestra com a participação do diretor executivo do IBEX - Institute for Business Excellence, Alexandre Slivnik. E do coordenador de Segurança da Informação e Governança de TI do Grupo Ri Happy, Fabricio Ferrinho, que falou sobre os desafios das empresas em meio aos casos de vazamentos de dados e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Um levantamento feito pela consultoria de recrutamento de TI, inovação e digital Yoctoo revelou que a média salarial dos profissionais de TI em 2021 foi impulsionado pela crescente demanda durante a pandemia.

Segundo a Yoctoo, o menor salário era o de especialista em infraestrutura de redes, com mínima de R$ 7 mil. Já os cargos de gerente sênior partem de R$ 22 mil e podem chegar a R$ 32 mil. Enquanto os cargos executivos podem passar de R$ 40 mil. A consultoria ainda informa que os cargos ligados a Engenharia de Software, DevOps/Cloud em Infraestrutura, além de Engenharia e Ciência de Dados foram os que registraram maior fuga de talentos para o Exterior em 2021.

Inovação no Ceará

O ecossistema de inovação no Ceará segue em avanço e as expectativas são positivas, tanto quanto ao surgimento de novas soluções, como para a perspectiva de financiamento. De acordo com head de Operações e Inovação do NINNA Hub, João Justo, esse primeiro semestre foi bastante positivo quanto ao fechamento de negócios, visto que no mesmo período do ano passado o cenário ainda era de desconfiança.

"Se a gente fizer um recorte, esse primeiro quarto de 2022 vem sendo muito virtuoso em número de startups indo buscar investimentos e em número de empresas aportando investimentos em negócios inovadores. Nesse primeiro trimestre, tivemos quatro negócios fechados entre empresas e startups. Parece pouco, mas no ano passado não houve nenhum", afirma.

João ainda acrescenta que a expectativa é positiva para o restante do ano, visto o amadurecimento do ecossistema de inovação em Fortaleza. "Tem o pessoal do BS Innovation com uma chamada aberta para trazer soluções para negócios, no Instituto Senai, IEL", completa.



