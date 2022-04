Com foco em inovação, evento reúne lideranças do mercado de T.I no Ceará

Com a ação, a expectativa é impulsionar negócios dentro e fora do Estado, bem como fortalecer a cadeia de empreendimentos relacionados a área de tecnologia da informação

A oitava edição do CIO Meeting, evento organizado pelo Grupo de Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ceará (GGTIC), ocorre nesta sexta-feira, 8, no hotel Vila Galé, no Cumbuco, na Grande Fortaleza.

Com início às 8h e encerramento às 22h, ação terá uma série de palestra, debates e exposições de ideias, tendências e perspectivas de inovação no setor.

Objetivo é fomentar novas parcerias entre empresas líderes no setor e assim acelerar o desenvolvimento da área no Estado. Ação é uma oportunidade para novos negócios apresentadas seus serviços, produtos e moldes de operação.

Evento reúne gestores do setor, empresários e representantes de empresas cearenses e de porte nacional e internacional com atuação no Estado, sendo um incentivo à competividade neste mercado.

O foco, conforme divulgação do encontro, será: "Promover em um dia, um ambiente para relacionamentos e negócios, abordando temas da atualidade. Além de debater os desafios, impactos tecnológicos e novas tendências de mercado através de seus palestrantes e patrocinadores".

Ao divulgar o evento, o GGTIC pontua ainda ter como missão fomentar a troca de experiências entre associados e outras entidades similares de outras regiões. Intuito da entidade é "divulgar cases de sucessos de tecnolgoia, buscar sinergia para desenvolvimento de necessidades comuns às empresas do grupo de associados e fortalecer canais locais de fornecedores de tecnologia".

Com a ação, entidade espera impulsionar negócios dentro e fora do Estado, bem como fortalecer a cadeia de produção, distribuição e venda de serviços e produtos relacionados a área de tecnologia da informação.

Ciclo de palestras

Entre os palestrantes estão nomes como o executivo Alexandre Slivnik, autor do livro "O Poder da Atitude" e diretor do Institute for Business Excellence, sediado em Orlando, no estado da Flórdia nos Estados Unidos.

Alexandre atua ainda como membro da Gestão de Recursos Humanos e da Associação para o Desenvolvimento de Talentos (ATD), entidades norte-americanas de desenvolvimento da força de trabalho.

Além dele, o criador do "Programa Multivacional", Wladson Sidney também terá uma palestra no evento. O empreendedor conta com MBA em Administração de Negócios e carreira em cargos de gestão comercial em empresas como Nívea, Embelleze, Grupo Oi, Willow Creek Association – Brasil, Agência Estado, Federação das Indústrias do Estado do Ceará.

Outros dois palestrantes completam a programação do evento. Entre eles, João Justo, Head de Operações e Inovação no NINNA Hub, com mais de dez anos em atuação no mercado de desenvolvimento de negócios e gerenciamento de projetos.

Por fim, Fabrício Ferrinho encerra o ciclo de palestras. Atualmente no Grupo Ri Happy, o gestor atua com foco em segurança da informação e conta com experiência em empresas como Claro, Protege, Latam, editora Abril e Abril digital.

