Salário mínimo deveria ser de R$ 6.394,76 para uma família de quatro pessoas; 5,28 vezes mais

O valor é considerando a cesta básica mais cara do País e os custos para manutenção de uma família de quatro pessoas, segundo pesquisa do Dieese

O salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 6.394,76, ou 5,28 vezes o mínimo atual de R$ 1.212.

Os dados são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgados nesta quarta-feira, 6, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Para se ter ideia, em fevereiro, o valor necessário era de R$ 6.012,18, ou 4,96 vezes o piso mínimo para a manutenção de uma família.

Já há um ano, em março de 2021, era preciso R$ 5.315,74, ou 4,83 vezes o mínimo vigente à época, de R$ 1.100.

O cálculo é feito com base na cesta básica mais cara, a de São Paulo, e levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deva ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência.

