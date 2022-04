Fortaleza: com café mais caro, preço de alimentos básicos salta 22,82% em um ano

O conjunto dos 12 produtos que compõe a cesta básica do fortalezense registrou inflação de 4,17% no mês de março de 2022, de 15,02% no semestre e 22,82% em um ano, com destaque para o encarecimento do café. Isto significa que a alimentação básica em março de 2022 (R$ 635,02) está mais cara do que em setembro de 2021 (R$ 552,09) e do que em igual período do ano passado(R$ 517,05).

No mês passado, o encarecimento se deu em 11 itens, e o preço para que um trabalhador consiga comprar todos os alimentos ficou em R$ 635,02.

Os dados são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgados nesta quarta-feira, 6, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Conforme o levantamento, tomando como base o salário mínimo vigente no país de R$ 1.212 (jornada mensal de 220 horas), o trabalhador teve que despender 115 horas e 16 minutos para adquirir os 12 produtos.

O cálculo é que o gasto com alimentação de uma família padrão de dois adultos e duas crianças) foi de R$ 1.905,06 em março.



Dos produtos que mais subiram de preços no mês, destacam-se óleo (14,27%), tomate (13,80%) e banana (6,83%). O único produto a registrar uma baixa no preço foi o leite (-0,40%).

No semestre, somente arroz (-4,37%) apresentou redução no preço. As maiores elevações foram do tomate (74,82%), o café (32,26%) e a farinha (23,50%).

Na série de 12 meses, dos produtos que compõem a Cesta Básica, o único item a apresentar redução no preço foi o arroz (-9,59%). Os itens que apresentaram as maiores elevações nos seus preços foram: o tomate (128,13%), o café (71,23%) e o açúcar (38,61%).

