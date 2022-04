Confira como consultar e resgatar novos lotes do dinheiro esquecido

O Banco Central reformulou o calendário de liberação de consulta e agendamento de resgate do dinheiro esquecido. Com as mudanças nas regras divulgadas inicialmente, um novo cronograma de liberação dos recursos começa hoje, segunda-feira, 28 de março. O POVO explica abaixo as novas regras, quem tem direito ao dinheiro esquecido e como fazer a consulta no site valores a receber, confira:

Novas regras do dinheiro esquecido

Pelo cronograma inicial, a partir desta segunda-feira, qualquer pessoa ou empresa poderia fazer a consulta e agendar o resgate dos recursos pela plataforma valores a receber. Porém, as instituições financeiras enviaram ao Banco Central uma atualização de dados referentes aos locais de origem do dinheiro esquecido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com isso, novas pessoas e empresas foram incluídas nesta primeira etapa de liberação dos recursos e assim o calendário precisou ser estendido. As regras foram alteras para permitir ainda que quem já havia consultado e/ou feito o resgate do dinheiro, possa fazer o processo novamente, já que com os novos dados, outros valores podem ser disponibilizados.

Sobre o assunto Confira calendário e quem tem direito de receber o Auxílio Brasil 2022

Caixa paga Auxílio Brasil a beneficiários com NIS final 7

O novo calendário começa em 28 de março e seguirá até o dia 16 de abril. A nova rodada de consultas segue os mesmos princípios da anterior, dividindo o processo pelo mês de nascimento ou de criação da empresa e liberando a consulta e agendamento de transferência nos dias de semana, com repescagem aos sábados. Todo o processo continua sendo feito pelo site valores a receber.

Além disso, a partir do dia 17 de abril, o sistema do valores a receber ficará suspenso. A plataforma só voltará a funcionar a partir do dia 2 de maio, quando um novo lote de dinheiro esquecido será liberado aos brasileiros. Veja como irá funcionar:

Calendário de consulta e resgate do dinheiro esquecido pelo site valores a receber

No mês de março

28 de março: pessoas nascidos ou empresas criadas em qualquer período antes de 1947:

pessoas nascidos ou empresas criadas em qualquer período 29 de março: para pessoas ou empresas com registro entre 1948 e 1954

para pessoas ou empresas com registro 30 de março: pessoas nascidas ou empresas criadas de 1955 a 1959

pessoas nascidas ou empresas criadas 31 de março: para pessoas ou empresas com registro entre 1960 a 1963:

No mês de abril

1º de abril: pessoas nascidas ou empresas abertas de 1964 a 1967

pessoas nascidas ou empresas abertas de 2 de abril: repescagem pessoas e empresas com registro entre 1947 e 1967

pessoas e empresas com registro entre Sistema não funcionará no dia 3 de abril



4 de abril: pessoas ou empresas com registro entre 1968 e 1971

pessoas ou empresas com registro 5 de abril: empresas criadas ou pessoas nascidas de 1972 a 1975

empresas criadas ou pessoas nascidas 6 de abril : nascidos ou empresas criadas entre 1976 e 1979

: nascidos ou empresas criadas entre 7 de abril : pessoas ou empresas com registro entre 1980 a 1981

: pessoas ou empresas com registro entre 8 de abril : pessoas nascidas ou empresas abertas de 1982 a 1983

: pessoas nascidas ou empresas abertas de 9 de abril : nova repescagem para os nascidos ou empresas fundadas entre 1968 e 1983

: nova para os nascidos ou empresas fundadas entre 10 de abril: sistema não irá funcionar

sistema não irá funcionar 11 de abril: cidadãos nascidos ou empresas abertas de 1984 a 1985

cidadãos nascidos ou empresas abertas de 12 de abril: pessoas nascidas ou empresas abertas de 1986 a 1988

pessoas nascidas ou empresas abertas de 13 de abril: empresas criadas ou pessoas nascidas entre de 1989 a 1992

empresas criadas ou pessoas nascidas entre de 14 de abril: pessoas e empresas com registro de 1993 a 1997

pessoas e empresas com registro de 15 de abril: Empresas fundadas e pessoas nascidas a partir de 1998

Empresas fundadas e pessoas nascidas a partir de 16 de abril: repescagem para nascidos ou empresas fundadas a partir de 1984

repescagem para nascidos ou empresas fundadas a partir de 1984 17 de abril: Sistema será retirado do ar para atualização

No mês de maio

2 de maio: novo lote de dinheiro esquecido será liberado

Tags