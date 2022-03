Ceará registra o fechamento de 1,5 mil postos de trabalho em janeiro

Com saldo negativo na geração de empregos, Ceará demitiu mais do que contratou em janeiro de 2022 e registra o fechamento de postos de trabalho

O mercado de trabalho no Ceará começa o ano de 2022 com saldo negativo na geração de empregos. Em janeiro, o Estado computou 40.658 contratações e 42.166 demissões, com isso, o Ceará demitiu mais do que contratou e registrou no primeiro mês do ano o fechamento de 1.508 postos de trabalho. É o segundo mês consecutivo em que o Ceará computa fechamento de vagas de emprego após aumento nas demissões.

Os números significam que Ceará encerrou janeiro com um número menor de empregos, ocupados ou não, do que o registrado no começo do mesmo mês. Os dados foram revelados na manhã desta quinta-feira, 10 de março, com base na pesquisa mensal do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Em novembro de 2021, o Estado havia computado a criação de 12.653 postos de trabalho, em dezembro, porém, 1.103 foram fechados, sendo a tendência de fechamento mantida em janeiro de 2022.

O encolhimento do mercado de trabalho no Ceará foi influenciado em especial pelo desempenho do segmento de comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas que demitiu 2.586 profissionais em janeiro deste ano.

O setor de prestação de serviços não classificados também teve forte redução no número de vagas, com 1.629 demissões no primeiro mês do ano. A indústria geral do Estado registou 21 desligamentos, enquanto o setor de agropecuária, pesca e aquicultura, 366. Em contraponto, o destaque para as contrações no Estado durante o mês de janeiro foi o setor de serviços, com 1.398 admissões.

No comparativo regional, o Ceará foi o segundo estado com maior número de fechamento de postos de trabalho entre os nove estados do Nordeste. Na região, o mercado de trabalho de seis estados encolheu, o estado do Rio Grande do Norte registrou o fechamento de 2.430 postos de trabalho, maior redução da região, seguido pelos números do Ceará e depois de Sergipe, que computou o fechamento de 1.253 vagas.