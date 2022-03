Inflação na Grande Fortaleza se agrava acima da média nacional, revela prévia do IBGE

Com alta de 0,99% no mês de março, preços no Ceará aumentaram acima da média nacional, e a região acumula inflação de 2,47% em 2022

A inflação na região metropolitana de Fortaleza completa o terceiro mês seguido com registro de alta na elevação generalizada de preços de produtos, bens e serviços. Conforme a prévia oficial da inflação, a região computa alta de 0,99% no mês de março, e os preços no Ceará aumentaram acima da média nacional. A região acumula inflação de 2,47% em 2022.

As informações refletem dados preliminares coletados pelo Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgados na manhã desta sexta-feira, 25 de março, no Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia oficial da inflação no Brasil.

As altas de preços na Grande Fortaleza no mês de março foram 0,14 pontos percentuais a mais do que a registrada em fevereiro, quando a inflação na região ficou em 0,84%. Em janeiro, conforme o IBGE, o índice inflacionário registrado foi de 0,63%.

Apesar da sequência de aprofundamento do aumento generalizado de preços, a inflação computada na região em março deste ano é menor do que em igual período de 2021, quando o índice foi de 1,04%. No comparativo trimestral, o acumulado nos três primeiros meses de 2022 também está abaixo do computado em igual período do ano passado (3%).

Ainda assim, nos últimos dose meses, a inflação registrada no Estado está acumula em 10,49%, o que significa que o preço dos produtos e serviços ficaram, em média, 10,49% mais caros. O cenário de grandes elevações de preços se faz presente em todo o Brasil, conforme pontua o IBGE, ao revelar que todas as regiões pesquisadas apresentaram elevação da inflação.

"A maior variação ocorreu em Curitiba (1,55%), puxada pela alta de 6,47% nos preços da gasolina. Já o menor resultado foi registrado em Brasília (0,61%), influenciado pelas quedas nos preços das passagens aéreas (-13,23%) e da energia elétrica (-2,34%)", detalha a pesquisa.

Para o cálculo do IPCA-15, o IBGE realizou monitoramento de preços nas regiões metropolitanas de nove capitais brasileiras, além do Distrito Federal e da cidade de Goiânia entre o dia 12 de fevereiro e 16 de março deste ano. A comparação de preços foi feita com os dados registrados entre 14 de janeiro e 11 de fevereiro do mesmo ano.

Ranking da inflação por região capital no Brasil no primeiro trimestre de 2022

Curitiba: 1,55%



1,55% Goiânia: 1,19%



1,19% Belém: 1,15%



1,15% Rio de Janeiro: 1,11%



1,11% Salvador: 1,06%



1,06% Belo Horizonte: 1,05%



1,05% Recife: 1,05%



1,05% Fortaleza: 0,99%



0,99% Porto Alegre: 0,82%



0,82% São Paulo: 0,71%



0,71% Brasília: 0,61%



0,61% Brasil: 0,95%

Inflação por setor no Brasil em março de 2022

A pesquisa do IBGE destaca que todos os nove grupos de produtos e serviços monitorados durante o levantamento de preços computaram altas. O setor de alimento e bebidas foi o que computou o reajuste mais intenso, tendo aumento médio de 1,95% nos preços dos itens deste segmento no Brasil. Em contrapartida, o menor aumento foi registrado no preço dos serviços e atividades relacionadas à Comunicação, com alta de 0,04%.

Confira ranking por setor:

Alimentação e bebidas: 1,95%



1,95% Habitação: 0,53%



0,53% Artigos de residência: 1,47%



1,47% Vestuário: 0,95%



0,95% Transportes: 0,68%



0,68% Saúde e cuidados pessoais: 1,30%



1,30% Despesas pessoais: 0,44%



0,44% Educação: 0,14%



0,14% Comunicação: 0,04%

