Faturamento de restaurantes no Ceará cai 17,1% em janeiro, aponta índice Fipe/Alelo

O setor de alimentação fora do lar no Ceará, que inclui restaurantes, bares, lanchonetes e padarias registrou queda de 17,1% no faturamento em janeiro de 2022, na comparação com janeiro de 2021. Já o faturamento dos supermercados subiu 10,1% no período observado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), em pesquisa realizada em parceria com a Alelo.



Ainda de acordo com o levantamento Fipe/Alelo, o Índice de Consumo em Restaurantes (ICR) apresentou redução de 14% na quantidade de vendas e de 8,7% no número de estabelecimentos desse tipo a efetivar, pelo menos, uma transação com cartões da bandeira em janeiro. Por outro lado, o Índice de Consumo em Supermercados (ICS) apresentou crescimento de 14,2% nas vendas e de 7,7% no número de estabelecimentos que efetivaram, ao menos, uma transação do tipo.

O mesmo comportamento é observado quando comparados os números de janeiro de 2022 com janeiro 2019, antes da pandemia de Covid-19. No caso do setor de alimentação fora do lar, houve queda de 34,6% no faturamento, de 42,6% na quantidade de vendas e de 9,8% no número de estabelecimentos a realizar transações com cartão. Já no caso de supermercados e similares (quitandas, mercearias e hortifrútis), houve aumento de 19,9% no faturamento, de 19,8% na quantidade de vendas e de 12,5% no número de estabelecimentos a registrarem essa modalidade de transação.

“Possivelmente, esses números são reflexo do agravamento da pandemia em todo o País, com efeito da nova variante, crescimento da inflação, queda na renda e mudanças no comportamento de consumo, repercutindo diretamente na queda dos indicadores relacionados a bares e restaurantes”, avalia o presidente da Alelo, Cesario Nakamura.

