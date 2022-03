Alta do PIB do Ceará é estimada em 1,25% em 2022, acima da média nacional

Articulista quinzenal do O POVO

A previsão dos analistas de Políticas Públicas do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) se manteve

O Produto Interno Bruto do Ceará (PIB) para 2022 é estimado em alta de 1,25%, acima da previsão de crescimento para o Brasil segundo o Boletim Focus do Banco Central do último dia 11 de março, de 0,5%.

Os números partem dos analistas de Políticas Públicas do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).



A taxa prevista para este ano é a mesma divulgada para o Ceará em dezembro de 2021 (1,25%). A

próxima estimativa será conhecida quando da divulgação do índice do PIB relativo ao primeiro trimestre de 2022.

