Camilo assina memorandos para usina de H2V e novo complexo solar no Ceará

Governador falou em novos milhares de postos de trabalho gerados no Estado em publicação nas redes sociais

Mais dois novos memorandos de entendimento foram assinados entre o governo do Ceará e empresas interessadas em investir em hidrogênio verde (H2V) e energia solar, no Estado. Desta vez, estiveram com o governador Camilo Santana representantes da H2 Green Power e da Kroma Energia.

"Serão milhares de postos de trabalho gerados com a nova usina de Hidrogênio Verde da H2 Green Power, e do complexo solar que será construído pela Kroma Energia. Nossa intenção é colocar o Ceará em posição de destaque na produção de energias renováveis no país", detalhou Camilo.

Os detalhes de porte e investimento para os dois empreendimentos não foram mencionados pelo governador.

Nesta semana, o secretário Maia Júnior (Desenvolvimento Econômico e Trabalho) adiantou com exclusividade ao O POVO que quatro novos memorandos de entendimento para usinas de H2V estavam sendo preparados.



