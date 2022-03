Imposto de Renda 2022: como fazer declaração e prazo de entrega

Contribuintes devem entregar a declaração do Imposto de Renda 2022 das 8 horas (horário de Brasília) do dia 7 de março até as 23 horas e 59 minutos (horário de Brasília) do dia 29 de abril; saiba como fazer

Declarar o Imposto de Renda é uma obrigação de milhões de brasileiros. Neste ano, segundo a Receita Federal, o tributo terá de ser declarado entre os dias 7 de março e 29 de abril por todo contribuinte que teve renda anual em 2021 acima de R$ 28.559,70. Dentro deste prazo, a Receita espera receber 34,1 milhões de declarações, sendo 750 mil apenas no Ceará.

Os contribuintes devem entregar a declaração do Imposto de Renda das 8 horas (horário de Brasília) do dia 7 de março até as 23 horas e 59 minutos (horário de Brasília) do dia 29 de abril. Saiba como fazer a declaração:

Imposto de Renda 2022: passo a passo de como preencher a declaração

No celular ou tablet, baixe o aplicativo "Meu Imposto de Renda" disponível tanto para Android quanto para IOS. No computador, é necessário baixar o programa no site da Receita Federal. Caso você tenha certificado digital, basta acessar o site da Receita Federal e declarar na área “Meu Imposto de Renda”. Com o aplicativo instalado, clique em “Criar nova declaração” caso essa seja a sua primeira vez declarando o Imposto de Renda. Caso você já tenha feito isso antes, clique em “Importar dados da declaração de 2021”; Em seguida, preencha a declaração - em caso de dúvida, clique no botão "Ajuda", localizado no canto direito da tela.

Imposto de Renda 2022: cronograma da declaração

25 de fevereiro: publicação da Instrução Normativa;

03 de março: habilitação dos serviços de imposto de renda com conta gov.br;

07 de março: disponibilização do programa gerador e do aplicativo para envio da declaração;

15 de março: disponibilização da declaração pré-preenchida para quem tem conta nível outro ou prata na plataforma gov.br;

29 de abril: último dia para envio da declaração.

Imposto de Renda 2022: como declarar imóvel

O imóvel é declarado na área de "Bens e Direitos". Ao abrir a aba, informe o tipo de imóvel, a localização, o IPTU, o endereço completo e a data da compra. Em caso de imóvel financiado, será declarado o valor já pago do bem.

Imposto de Renda 2022: como declarar veículo

O veículo é declarado na área de “Dados do Bem”. Ao abrir a aba, digite o código 21 designado para "Veículo automotor terrestre", em seguida, informe o número do seu RENAVAM. Nos campos de situação em 31/12/2020 você deve preencher o quanto em R$ possuía deste bem nesta data.

Imposto de Renda 2022: documentos necessários para preencher a declaração

Confira abaixo a lista da documentação necessária para preencher sua declaração do Imposto de Renda. Vale ressaltar que algumas opções podem não se aplicar ao seu caso:

Nome, CPF, data de nascimento e endereço atualizado;

Cópia da última declaração de Imposto de Renda entregue (caso haja);

Grau de parentesco dos dependentes (caso haja) e suas respectivas informações;

Dados atualizados da conta bancária;

Informe de rendimentos da empresa;

Comprovantes e documentos de bens, como imóveis e veículos, principalmente de negociações realizadas;

Informe de rendimentos de investimentos (fornecido pelas corretoras);

Documentos com informações sobre empréstimos e financiamentos;

Comprovantes de INSS;

Comprovantes de pagamento de despesas médicas;

Documentos referentes ao pagamento de despesas com educação;

Comprovantes de contribuições para a previdência privada;

Holerites, recibos de pagamento e notas fiscais em geral do ano anterior.

Imposto de Renda 2022: quanto vou pagar?

O valor do Imposto de Renda varia de acordo com a renda anual de cada contribuinte. Logo, a alíquota irá variar de acordo com seus ganhos. O valor é calculado automaticamente ao término do preenchimento da declaração. Veja abaixo as alíquotas do Imposto de Renda, reajustada pela última vez em 2015.

Renda de R$ 22.847,77 até R$ 33.919,80: alíquota 7,5%

alíquota 7,5% Renda de R$ 33.919,81 até R$ 45.012,60: alíquota 15%

alíquota 15% Renda de R$ 45.012,61 até R$ 55.976,16: alíquota 22,5%

alíquota 22,5% Renda acima de R$ 55.976,16: 27,5%

Imposto de Renda 2022: calendário de restituição

Neste ano, a restituição poderá ser paga via PIX - somente para chaves cadastradas no CPF. A devolução será realizado em 5 lotes, conforme o seguinte calendário divulgado pelo Governo Federal:

1º lote: 31 de maio

31 de maio 2º lote: 30 de junho

30 de junho 3º lote: 30 de julho

30 de julho 4º lote: 31 de agosto

31 de agosto 5º lote: 30 de setembro



