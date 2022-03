Com investimento inicial de R$ 9 mi, Porto do Pecém amplia pátio de cargas

Espaço vai aumentar de 38 para 45 hectares; além da ampliação do pátio de armazenamento, o Porto do Pecém também recebe novos equipamentos

Após a entrega de uma segunda expansão no início de fevereiro deste ano, o Porto do Pecém passa por mais uma obra de ampliação. Com um investimento inicial de R$ 9 milhões, o pátio de armazenagem de cargas recebe uma extensão de 38 para 45 hectares — um crescimento de aproximadamente 20% do espaço.

Para Fábio Abreu, diretor de engenharia do Complexo do Pecém, a expansão da área se justifica pelo desenvolvimento do porto.

“O crescimento expressivo registrado nos últimos anos da movimentação de cargas no nosso terminal portuário explica diretamente a ampliação do pátio. Somente no ano passado foram movimentadas mais de 22 milhões de toneladas. Por isso, para que possamos ir além, já estamos trabalhando na elevação da capacidade de armazenagem do Porto do Pecém”, explica em nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Gás natural no Porto do Pecém: BP Gas&Power assina memorando para hub

Governo do Ceará inaugura segunda expansão do Porto do Pecém com encontro de governadores do Ceará; veja fotos

A previsão é de que as obras sejam concluídas até o segundo semestre de 2022, quando tradicionalmente tem início o serviço de exportação da safra de frutas frescas. Além da ampliação, no mesmo período devem estar em operação os novos equipamentos adquiridos pelo porto cearense para elevar a capacidade de movimentação de contêineres.

Dentre as novas aquisições estão um novo escâner, que passou a reforçar o sistema de inspeção rápida, e outras quatro novas máquinas: um superguindaste STS (ship to shore) para operação de embarque/desembarque de contêineres nos navios; e três e-RTGs, guindastes para operação de contêineres no pátio do terminal de múltiplas utilidades (TMUT).

Os equipamentos, localizados onde estão os seis berços de atracação do Porto do Pecém, serão os primeiros com operação limpa no terminal cearense, pois são elétricos e não utilizam diesel como combustível, portanto não emitem CO².

Tags