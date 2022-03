Liberação do dinheiro esquecido começa amanhã; veja calendário e como fazer

A sequência de liberações de transferência do dinheiro "esquecido" pelos brasileiros em contas bancárias antigas e em outros mecanismos do sistema financeiro brasileiro começa amanhã, segunda-feira, 7 de março. O depósito do dinheiro será operacionalizado pelo Banco Central, sendo feito preferencialmente via Pix de forma escalonada de acordo com o ano de nascimento ou de criação das empresas beneficiárias.

O POVO explica abaixo as regras, quem tem direito ao dinheiro esquecido e como fazer a consulta, confira:

Calendário de saque do dinheiro esquecido pelo site valores a receber Pessoas nascidas ou empresas criadas em qualquer período antes de 1º de janeiro de 1968: Consulta dos valores e agendamento da transferência - de 7 a 11 de março

Repescagem de consulta e solicitação de transferência - 12 de março Pessoas nascidas ou empresas criadas em qualquer período entre 1968 e 1963 Consulta dos valores e agendamento da transferência - de 14 a 18 de março



Repescagem de consulta e solicitação de transferência - 19 de março Pessoas nascidas ou empresas criadas em qualquer período após 1983 Consulta dos valores e agendamento da transferência - de 21 a 25 de março



Repescagem de consulta e solicitação de transferência - 26 de março

Quem tem direito ao dinheiro esquecido liberado pelo Banco Central? Conforme o Banco Central, serão liberados cerca de R$ 8 bilhões neste ano para resgate dos brasileiros. Qualquer pessoa pode fazer a consulta no sistema Valores a Receber e checar se há algum dinheiro disponível. Não há nenhuma restrição ou requisito específico para consulta ou resgate dos valores. A checagem informa se você tem ou não algum valor a receber, se tiver, poderá fazer o resgate de forma online. De modo geral, o dinheiro esquecido diz respeito a saldo de: Contas correntes ou poupanças encerradas com saldo disponível;



Tarifas cobradas indevidamente, desde que o banco tenha firmado compromisso de devolver com o BC;



Parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, desde que o banco tenha firmado compromisso de devolver com o BC;



Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito;

e recursos não procurados de grupos de consórcios encerrados.

Como fazer consulta de dinheiro esquecido no site do valores a receber?

Tela do site Valores a Receber do Banco Central para consulta de dinheiro esquecido (Foto: O POVO)



Ao todo, estima-se que existam R$ 8 bilhões a serem devolvidos para 28 milhões de pessoas. A consulta desse montante pelos cidadãos ocorrerá em duas etapas e mesmo com a liberação da transferência, a consulta segue aberta pela plataforma Valores a Receber. Saiba como descobrir se você tem direito a algum dinheiro esquecido:

A consulta ocorre exclusivamente pelo site do Valores a Receber, mantido pelo Banco Central, https://valoresareceber.bcb.gov.br/publico/

Ao entrar no site você deverá informar o CPF e data de nascimento, para consulta de contas de pessoas físicas, ou o CNPJ e a data de criação da empresa, para consulta de dinheiro esquecido em contas empresariais

Depois de informar os dados e clicar em consultar, o sistema informará se você tem ou não dinheiro "esquecido" em alguma conta bancária

Se você não tiver nenhum valor a ser resgatado, o sistema exibirá a mensagem: "Atualmente você não tem valores a receber", e informará seu CPF e data de nascimento destacando uma data para uma nova consulta.

Caso você tenha algum dinheiro a receber, o sistema informará que a consulta foi "realizada com sucesso", confirmará seu CPF e data de nascimento e irá informar o período no qual você deverá retornar ao site do Valores a Receber para solicitar a retirada do saldo disponível.

Para solicitação do resgate será necessário nível ouro ou prata da conta no banco de dados do Gov.br - é possível fazer o cadastro gratuito pelo site, pelo aplicativo Google Play ou App Store; atenção; veja como ter nível ouro ou prata no Gov.br clicando aqui

Como sacar o dinheiro esquecido no banco?

Caso você tenha dinheiro esquecido a ser resgatado a consulta informará data e horário para que você entre no site do valores a receber para solicitar o resgate (Foto: O POVO)



Após a consulta para saber se você de fato tem algum dinheiro esquecido em contas bancárias antigas, você deverá retornar ao site do valores a receber na data e horário informados na primeira consulta, definida de acordo com calendário de nascimento dos cidadãos.

Neste segundo acesso, após fazer login com conta de nível ouro ou prata do gov.br você terá acesso ao exato valor disponível para resgate

Para ter acesso ao dinheiro, você deverá escolher uma instituição financeira na qual tenha uma conta ativa

A transferência dos valores ocorrerá preferencialmente por Pix a partir do dia 7 de março

O que fazer se eu perder a data de saque do dinheiro esquecido?

Caso não solicite a transferência do dinheiro "esquecido" na primeira data de resgate, o Banco Central montou um calendário de repescagem (disponível abaixo) como uma segunda oportunidade

Ainda assim, caso perca a repescagem também, tanto a consulta dos valores, quanto a solicitação de transferência será disponibilizada para todos os cidadãos, independentemente da data de nascimento, a partir do dia 28 de março

O Banco Central afirma ainda que mesmo nos casos em que o cidadão não consulte ou solicite o resgate "do saldo existente em todas essas datas, ele continuará guardado", podendo ser resgatado a qualquer momento depois do dia 28 de março.

