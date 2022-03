Companhia aérea faz feirão com voos a partir de R$ 99,90

Ainda sem o mesmo volume de passageiros ou voos que apresentava antes da pandemia, a malha área nacional tem ganhado mais trechos desde o fim do ano passado. Na sexta-feira, 4, a Gol lançou um feirão para aquecer o setor, no qual promete voos de ida e volta a partir de R$ 99,90.

Os preços promocionais, de acordo com a companhia aérea, devem permanecer ativos até a próxima segunda-feira, 7 de março. A empresa destaca ainda que há promoções com destinos internacionais, mas com valores a partir de R$ 898,11.

Entre as condições apresentadas, a Gol informa que a tarifa dos bilhetes na promoção é a Light, com ida e volta obrigatórias, taxa de embarque inclusa e sem direito a bagagem gratuita despachada.

"Entre os inúmeros destaques estão Brasília-Campinas, São Paulo-Campo Grande, Recife-Fortaleza, Belém-Macapá e Florianópolis-Porto Alegre. A Gol ainda disponibiliza em seu Feirão voos regionais operados em parceria com a Voepass", destaca.

Já os destinos internacionais são: Montevidéu (Uruguai), Cancún (México) e Punta Cana (República Dominicana), atualmente em operação pela GOL, e outras cidades estrangeiras que em breve voltam a receber os voos da Companhia: Assunção (Paraguai - a partir de abril), Santa Cruz de la Sierra (Bolívia - a partir de maio), além de Orlando e Miami (Estados Unidos - ambas a partir de maio).

Confira a data dos voos em promoção

Destinos nacionais

De 4/03/2022 a 13/04/2022;

De 25/04/2022 a 5/05/2022;

De 10/05/2022 a 15/06/2022;

De 20/06/2022 a 30/06/2022.

Destinos internacionais

Uruguai (Montevidéu): de 8/03/2022 a 31/03/2022;

República Dominicana (Punta Cana): de 8/03/2022 a 13/04/2022, de 26/04/2022 a 14/06/2022 e de 20/06/2022 a 30/06/2022;

México (Cancún) e Paraguai (Assunção): de 1/04/2022 a 13/04/2022, de 26/04/2022 a 14/06/2022 e de 20/06/2022 a 30/06/2022;

Bolívia (Santa Cruz de la Sierra): de 1/05/2022 a 14/06/2022 e de 20/06/2022 a 31/07/2022;

Miami (EUA): de 1/07/2022 a 31/08/2022;

Orlando (EUA): de 1/07/2022 a 4/09/2022 e de 11/09/2022 a 30/09/22.

