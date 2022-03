Ceará Credi aprova linha de financiamento para cooperativas

As operações de crédito são voltadas para pequenos produtores organizados em cooperativas que queiram alavancar suas agroindústrias ou que participam do Programa de Compras Governamentais

O programa Ceará Credi agora terá linha de financiamento para cooperativas da agricultura familiar e economia solidária. O público-alvo é formado por pequenos produtores organizados em cooperativas que necessitam de crédito para alavancar suas agroindústrias ou que participam do Programa de Compras Governamentais. A taxa de juros será de 0,5% ao mês e mais 2% de taxa de abertura de crédito.

A nova linha de crédito foi aprovada pelo Conselho Diretor do Fundo de Investimento em Microcrédito Produtivo (FIMP) e se alinha à economia solidária e popular.

O foco inicial são cooperativas que já estão em funcionamento e foram apoiadas pelo Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado – São José III nos segmentos de amêndoas de caju, apicultura/mel, mandioca, ovinos e caprinos, e polpa de frutas.

Na justificativa, o Governo do Estado informa que são cooperativas já estruturadas, que já tiveram investimentos e capacitação dos cooperados, mas que estão com dificuldades de rodar por falta de capital de giro.

Mas há espaço também para as menores, que fornecem para programas de compra governamental e que, por conta da pandemia, estão precisando de apoio financeiro para retornarem ao mercado institucional.

Conforme as regras, os limites de financiamento para as agroindústrias cooperadas varia pelo porte, número de cooperados, capital integralizado, patrimônio líquido, faturamento anual e abrangência efetiva, não podendo ultrapassar a R$ 1,5 milhão.

Já para as cooperativas de menor porte, o limite de crédito depende da produção disponibilizada no Sistema Estadual de Cadastro da Agricultura Familiar (Secaf) e no Cadastro de Fornecedores do Estado.

Agora, após a aprovação pelo Conselho do FIMP, a Adece inicia a elaboração da política de acesso e análise da nova linha de crédito com a estruturação de todo o processo em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), órgão parceiro na estruturação.

"Desde o ano passado, estamos trabalhando para a ampliação das nossas linhas de crédito e já começamos a alcançar os primeiros resultados com a reformulação do FDI (Fundo de Desenvolvimento Industrial), que passou a destinar 2% dos encargos arrecadados pelo Estado para o FIMP. Paralelo a isso, estamos buscando outras fontes de funding com a expectativa de atender mais microempreendedores”, explica o vice-presidente do Conselho e presidente da Adece, Francisco Rabelo, em nota.

O que é o Programa Ceará Credi

É o programa de microcrédito produtivo do Governo do Ceará lançado em maio de 2021 e operacionalizado pela Adece.

A iniciativa tem o objetivo de ampliar oportunidades de trabalho e renda para empreendedores e trabalhadores autônomos, formais e informais e agricultores familiares, por meio da disponibilização de microcrédito produtivo orientado, capacitação empreendedora e educação financeiras em comunidades urbanas e rurais do Ceará.

Um total de 112 agentes de crédito distribuídos em 56 postos já atuam no Programa. Até o fim de fevereiro deste ano, o Programa já havia atendido mais de 28 mil pequenos negócios no Estado, dos quais cerca de 18 mil foram financiados com recursos totais de R$ 48 milhões.

