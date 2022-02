Pagamento do Pis/Pasep 2022 retornará em março; veja calendário

O pagamento do Pis/Pasep feito neste ano ocorre de forma escalonada até o 31 de março, sendo referente ao ano base de 2020, com valores de até R$ 1.212; entenda

O calendário de pagamento do Pis/Pasep de 2022 terá uma pausa de cerca de duas semanas na sequência de liberações. Após o pagamento no dia 24 de fevereiro, na última quinta-feira, o sistema de depósitos operacionalizados pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, será suspenso e retornará no próximo mês, no dia 15 de março.

Para funcionários públicos, beneficiários do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), ainda restam quatro lotes de pagamento, representando aqueles com número de inscrição no Pasep com final igual a 6, 7, 8 e 9.

Com relação aos funcionários da iniciativa privada, ainda restam seis lotes do pagamento do Programa de Integração Social (PIS), representando trabalhadores nascidos entre os meses de julho e dezembro.

Em ambos os programas, os valores liberados chegam a um salário mínimo. Confira abaixo como consultar se você tem direito.

O pagamento do Pis ocorre com base no mês de aniversário do trabalhador, enquanto o Pasep é liberado com base no último dígito da inscrição do trabalhador no programa. O calendário completo e atualizado com os dias de pagamento do Pis/Pasep 2022 está listado abaixo.

O pagamento feito neste ano ocorre de forma escalonada desde o dia 8 de fevereiro e se estenderá até o dia 31 de março, sendo referente ao ano base de 2020, com depósito de até um salário mínimo, estimado em R$ 1.212, para trabalhadores da iniciativa pública e privada. O POVO explica abaixo como você pode fazer a consulta, quem tem direito, como sacar e detalha o calendário de pagamento. Confira:

Revisão de dados pode incluir até 2 milhões de pessoas no pagamento do Pis/Pasep 2022

Como consultar quem tem direito ao Pis 2022?

O pagamento do Programa de Integração Social (Pis) ocorre por meio da Caixa Econômica Federal e poderá ser feito por meio de crédito em conta corrente ou poupança do banco, depósito em conta de poupança social digital aberta no no Caixa Tem, ou ainda sacado diretamente nos caixas eletrônicos da Caixa com uso do cartão do cidadão.

Os beneficiários podem ainda fazer a consulta do pagamento por meio do aplicativo da carteira digital de trabalho ou pela central de atendimento da Caixa no número 0800 726 0207.

Calendário de pagamento do Pis de 2022

Nascidos em janeiro recebem dia 8 de fevereiro



Nascidos em fevereiro recebem dia 10 de fevereiro



Nascidos em março recebem dia 15 de fevereiro



Nascidos em abril recebem dia 17 de fevereiro



Nascidos em maio recebem dia 22 de fevereiro



Nascidos em junho recebem dia 24 de fevereiro



Nascidos em julho recebem dia 15 de março



Nascidos em agosto recebem dia 17 de março



Nascidos em setembro recebem dia 22 de março



Nascidos em outubro recebem dia 24 de março



Nascidos em novembro recebem dia 29 de março



Nascidos em dezembro recebem dia 31 de março

Como consultar e sacar o Pasep 2022?

O Pasep é liberado pelo Banco do Brasil com base no último dígito da inscrição do trabalhador no programa. Os funcionários públicos recebem o abono salarial do Pasep de forma automática em depósito em contas do Banco do Brasil.

Caso o depósito não seja feito, o trabalhador poderá consultar a pendência no site do Banco do Brasil e solicitar que a transferência seja refeita, podendo escolher assim, uma conta bancária em outra instituição financeira. Além disso, é disponibilizado para os trabalhadores a consulta por meio do telefone 158.

Calendário de pagamento do Pasep de 2022

Final 0 e 1 recebem no dia 15 de fevereiro



Final 2 e 3 recebem no dia 17 de fevereiro



Final 4 recebem no dia 22 de fevereiro



Final 5 recebem no dia 24 de fevereiro



Final 6 recebem no dia 15 de março



Final 7 recebem no dia 17 de março



Final 8 recebem no dia 22 de março



Final 9 recebem no dia 24 de março

Pis/Pasep 2022: quem tem direito ao abono salarial?

Tem direito ao abono salarial o trabalhador com carteira assinada que recebe até dois salários mínimos que esteja, há pelo menos cinco anos, inscrito no PIS/Pasep e tenha trabalhado pelo menos 30 dias no ano-base de pagamento. O valor do benefício varia conforme o número de meses trabalhados, atingindo o máximo de um salário mínimo (R$ 1.212) para quem trabalhou os 12 meses no ano-base de 2020.

Dinheiro esquecido no Pis/Pasep 2021 soma R$ 208 milhões; veja se você tem direito

Em 2022, cerca de 320 mil trabalhadores do setor público e privado terão uma segunda oportunidade para sacar o abono salarial do Pis/Pasep referente ano de 2019. Conforme levantamento do Ministério Público do Trabalho e Previdência, os valores não sacados somam montante de cerca de R$ 208 milhões.

O saque dos valores esquecidos seguirá a mesma ordem de liberação do pagamento deste ano, porém, somente será liberado a partir do dia 31 de março. Aqueles que não sacarem o dinheiro até o fim do prazo, somente poderão ter acesso ao dinheiro no próximo ciclo de liberação, previsto para ocorrer no próximo ano.

