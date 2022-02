Anfavea: Redução do IPI é relevante e bem-vinda

A Anfavea, entidade que representa as montadoras instaladas no País, considerou "bem-vinda" a redução das alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

"É sempre muito bem-vinda qualquer proposta que alivie a pesada carga tributária que incide sobre a indústria de transformação no Brasil, sabidamente uma das mais elevadas do mundo", comentou, em nota, o presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes.

A extinção do IPI e a simplificação do sistema tributário são pautas defendidas pela associação das montadoras há bastante tempo, lembrou o executivo, para quem o corte do imposto cobrado dos produtos industrializados foi "relevante".

"A redução do Custo Brasil é benéfica não só para o setor industrial, mas também para a geração de empregos, para os consumidores e para a sociedade como um todo", concluiu o presidente da Anfavea.

