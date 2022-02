Taxa de desemprego no Ceará cai 10,6% em 2021 e fecha em 439 mil

Dados foram divulgados nesta quarta-feira, 24, pelo IBGE. Taxa de desocupação ao fim do último trimestre de 2021 foi de 11,1%, bem menos do que os 14,5% do mesmo período de 2020

O número de pessoas desocupadas no Ceará caiu 10,6% e chegou a 439 mil no fechamento do último trimestre de 2021. De acordo com dados do IBGE, houve recuo de 1,3 ponto percentual (p.p.) na taxa de desocupação na passagem trimestral e o índice de desemprego do Estado fechou o período em 11,1% no quarto trimestre de 2021.

Taxa de desocupação ao fim do último trimestre de 2021 foi bem menor do que os 14,5% do mesmo período de 2020. O recuo foi de 3,4 p.p.

Já o contingente de ocupados chegou a 3,5 milhões, o que representa crescimento de 1,8%.

