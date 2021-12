Gastão reclama de "perseguição política" na CNC e parte para o ataque contra Filizola

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Sistema Fecomércio Ceará), Luiz Gastão Bittencourt, negou nesta segunda-feira, 13, irregularidades no caso que levou à suspensão dele por 180 dias da vice-presidência administrativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) por 180 dias.

Em coletiva de imprensa, ele explicou que que a decisão do CNC diz respeito a eleição da Fecomércio-DF em que o suspende pela "aparência" de ação antisindical, por ele estar presente no dia da eleição da gestão da instituição supostamente representando a CNC. O que Gastão admite ter acompanhado a votação na condição de "observador", mas nega ter estado no local representando o presidente da CNC, José Roberto Tadros. Ele ainda diz que no processo administrativo não há provas do ocorrido. Por isso, ele reclama de perseguição política, pois é crítico de posturas políticas da CNC.

Sobre a eleição da Fecomercio-CE, Gastão colocou seu nome mais uma vez à disposição e disse ter apoio da maioria dos sindicatos, 30 de 35 do total.

No começo de 2022 ocorre as eleições dos sindicatos. Após as escolhas dos líderes setoriais, no início do segundo trimestre ocorre a escolha do presidente da Fecomercio-CE.

Sobre a eleição da CNC, que ocorre no segundo semestre, Gastão declara apoio à reeleição de Tadros, apesar de divergência política. Ele destaca ainda que, após a suspensão de 180 dias, deve retomar seu cargo na vice-presidência administrativa. Mas, após a eleição, não deve continuar na mesma função.

