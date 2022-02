Entenda o que pode mudar na cobertura dos planos de saúde; veja o vídeo

.

As operadoras dos planos de saúde podem ou não ser obrigadas a cobrir procedimentos não incluídos na relação da agência reguladora. A discussão deve ser retomada nesta quarta-feira, 23 de fevereiro, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que vai julgar dois recursos que podem impactar a vida dos usuários de saúde. Clique abaixo para ver o vídeo no minuto 15.

A corte vai justamente definir se a lista de procedimentos de cobertura obrigatória para planos de saúde, instituída pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), é exemplificativa ou taxativa.

Sobre o tema, a rádio O POVO CBN recebeu Rogério Scarabel, advogado do escritório Miglioli, Bianchi, Borrozzino, Bellinatti & Scarabel, e ex-presidente da ANS. Assista a partir do minuto 15 no vídeo acima.

