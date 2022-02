Aeris Energy divulga alta de 94% de lucro líquido no quarto trimestre de 2021

Também apresentou elevação em Ebitda, com alta de 48,1% no comparado dos quartos trimestres de 2021 frente a 2020, alcançando R$ 67,3 milhões

Com sede no Ceará, a Aeris Energy fechou 2021 com lucro líquido de R$ 18,1 milhões no quarto trimestre (4T21), um crescimento de 94,4% em relação ao 3T21 e de 15,9% em relação ao 4T20, totalizando R$ 69,2 milhões no ano.

Já o retorno sobre o capital investido foi de 12,3%, enquanto os investimentos foram de R$ 64,7 milhões no 4T21, totalizando R$ 394,4 milhões no acumulado do ano.

Também apresentou elevação em Ebitda, com alta de 48,1% no comparado dos quartos trimestres de 2021 frente a 2020, alcançando R$ 67,3 milhões. No acumulado do ano foram R$ 247,4 milhões. A margem Ebitda no quarto trimestre de 2021 totalizou 11,4%, registrando um aumento de 1,4 p.p. quando ante trimestre anterior.

Houve ainda alta de 12,6% na receita líquida operacional ante 2020, atingindo R$ 589,1 milhões no quarto trimestre e R$ 2,5 bilhões no acumulado do ano.

A empresa divulga ainda que as potenciais ordens cobertas por contratos de longo prazo totalizam 2.357 sets de pás com potência equivalente a 11,8 GW. Com isso, considerando a taxa de câmbio de encerramento do 4T21, a receita líquida potencial dos contratos de longo prazo da Companhia totaliza R$ 9,4 bilhões.

Conheça a Aeris Energy

Fundada em 2010, a empresa foi idealizada por um grupo de engenheiros oriundos do setor de aeronáutica.

A Companhia possui atualmente mais de 5 mil funcionários, que atuam na sede administrativa e em duas plantas localizadas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no município de Caucaia, no Ceará. Em 2020, as exportações foram responsáveis por cerca de 35% de toda a receita líquida da empresa.

Hoje a Aeris Energy atua sob o conceito Built-to-spec - produção voltada a atender as necessidades técnicas específicas de seus clientes. Por meio da divisão Aeris Service, a empresa também presta serviços de manutenção e reparo para todos os modelos de pás e torres eólicas no Brasil e nos Estados Unidos.



