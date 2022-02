Programa de estágio em empresa de energia recebe inscrições até 23 de fevereiro; veja como se inscrever

Os interessados precisam ter disponibilidade de 30 horas semanais para estagiar no horário da manhã. As oportunidades são para estudantes de Administração, Contabilidade e Engenharia

A Aeris Energy, empresa que fabrica pás eólicas, anuncia a abertura de inscrições para o seu Programa de Estágio, o Geração Aeris 2022. As inscrições vão até o dia 23 de fevereiro no site de contratações da empresa (CLIQUE AQUI) e os aprovados iniciam as atividades em março, em Caucaia, no Ceará, Região Metropolitana de Fortaleza.

Os estagiários passarão por treinamentos, mentoria e projetos, em que poderão aprender e se desenvolver em áreas específicas da Companhia. Os interessados precisam ter disponibilidade de 30 horas semanais para estagiar no horário da manhã.

As oportunidades são direcionadas para estudantes de Administração, Contabilidade e Engenharia, que estejam ativos na universidade, cursando a partir do penúltimo semestre. A seleção passa por etapas de entrevistas individuais com RH e gestores, além da aplicação de testes de raciocínio lógico, conhecimentos gerais e avaliação em grupo.

Neste ano, a ideia é recrutar mais de 60 jovens. O processo seletivo ocorrerá de maneira remota e presencial, e os aprovados serão convocados para admissão, iniciando em março de 2022. Conhecimento em Power BI, habilidades em SAP e fluência em inglês serão considerados diferenciais na seleção.

Conforme a empresa, o programa já recrutou mais de 100 estudantes e conta uma taxa média de efetivação de 80%.

Conheça a Aeris Energy

Com fábricas localizadas no Ceará, a Aeris Energy é líder na fabricação de pás para aerogeradores na América Latina, e uma das maiores produtoras no mercado mundial.

Fundada em 2010, a empresa foi idealizada por um grupo de engenheiros oriundos do setor de aeronáutica.

A Companhia possui atualmente mais de 5 mil funcionários, que atuam na sede administrativa e em duas plantas localizadas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no município de Caucaia, no Ceará.

Em 2020, as exportações foram responsáveis por cerca de 35% de toda a receita líquida da empresa. Com um portfólio que inclui grandes empresas multinacionais fabricantes de aerogeradores, a Aeris Energy atua sob o conceito Built-to-spec - produção voltada a atender as necessidades técnicas específicas de seus clientes.

Por meio da divisão Aeris Service, a empresa também presta serviços de manutenção e reparo para todos os modelos de pás e torres eólicas no Brasil e nos Estados Unidos.

