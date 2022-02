Novo Hospital Materno Infantil da Unimed Fortaleza tem previsão para inaugurar dia 13 de maio

A parte obstétrica e neonatal está prevista para agosto deste ano. E o equipamento já movimenta contratações no setor da Saúde, com processos seletivos até março

A nova gestão da Unimed Fortaleza tem expectativa de inaugurar o novo Hospital Materno-infantil no dia 13 de maio, começando pela Pediatria. A parte obstétrica e neonatal está prevista para agosto deste ano. E o equipamento já movimenta contratações no setor da Saúde, com processos seletivos até março.

Sobre o assunto Custo com pandemia de Covid-19 chegou a R$ 200 milhões na Unimed Fortaleza

A informação é de Marcos Aragão, médico especializado em Anestesiologia e Terapia Intensiva, que foi aclamado como novo presidente da cooperativa para o período de 2022 a 2026.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em sua primeira coletiva de imprensa, ele detalhou os planos da nova gestão, como o hospital, um dos projetos que já era considerado o "xodó" do ex-presidente da cooperativa, o doutor Elias Leite.

O Hospital Materno Infantil terá 28 mil metros quadrados (m²) de área total. A unidade fica no bairro Guararapes, na região Sul de Fortaleza, e terá 174 leitos, com maior parte das demandas voltada aos públicos materno e infantil. A conclusão do empreendimento vai liberar leitos atualmente alocados no Hospital Unimed.

A previsão inicial para começar os atendimentos era no fim deste de 2021, mas, conforme a Unimed Fortaleza, a data foi ajustada para 2022 devido à interrupção das obras entre março e maio de 2020, em razão da paralisação das atividades da construção civil na primeira onda da pandemia de Covid-19 e dos ajustes realizados no projeto. Além disso, a obra passou por um incêndio, em maio do ano passado, que atingiu os dois últimos pavimentos da construção.

Sobre o assunto Marcos Aragão é aclamado novo presidente da Unimed Fortaleza

O equipamento terá estrutura com Centro Cirúrgico, Centro de Imagem, Laboratório e Emergência. Com o novo empreendimento, a disponibilidade de leitos próprios para a linha de cuidados materno infantil da rede Unimed Fortaleza aumentará 50% e para a UTI neonatal aumentará o dobro (100%). Já na quantidade de leitos próprios para UTI pediátrica o aumento será de 150%.

Após a inauguração da nova unidade hospitalar, todos os serviços do Hospital Unimed voltados para gestantes, recém-nascidos e crianças migrarão para o Hospital Materno Infantil.

Na área da Pediatria, o hospital contará com atendimento de emergência, internação clínica e cirúrgica, cirurgia ambulatorial e pediátrica e UTI pediátrica e neonatal.

Para o atendimento à saúde da mulher, haverá emergência, internação ginecológica e obstétrica, centro de parto humanizado. Para atender estes públicos, a unidade contará com centro cirúrgico, centro de parto natural, centro de imagem e laboratório.

Com informações do repórter Adriano Queiroz

Tags