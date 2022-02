Marcos Aragão é aclamado novo presidente da Unimed Fortaleza

Médico substitui Elias Leite no comando da cooperativa, com gestão prevista de 2022 a 2026

O médico Marcos Aragão foi aclamado presidente da Unimed Fortaleza na noite desta quinta-feira, 10, e vai substituir o colega Elias Leite na presidência da cooperativa. A gestão dele deve ser de 2022 a 2026. Em comunicado, o novo gestor acena para os clientes, falando em inovação e novos produtos, e aos colegas de profissão, ao pretender focar em um foro permanente de discussão.

“A Unimed Fortaleza está inserida em um mercado competitivo e concentrado. Isso nos traz a responsabilidade de apresentar uma gestão altamente técnica. Os cooperados também precisam ter o entendimento de que é necessário cuidar e tratar nossos clientes com excelência para termos resultados crescentes e sustentáveis. Estamos prontos para ir além”, disse o novo presidente em nota.

Especializado em Anestesiologia e Terapia Intensiva, Aragão foi diretor administrativo financeiro da Unimed Fortaleza na gestão de 2014 a 2018 e diretor executivo do Sicredi Ceará de fevereiro de 2018 a janeiro de 2022.

Nas redes sociais, Elias Leite explicou que o estatuto da Unimed impede a reeleição, respondendo às perguntas de quem pedia a permanência dele no cargo. Disse está física e emocionalmente muito cansado, assim como realizado, relembrou a campanha #vaidarcerto e encerrou, emocionado, com o jargão de sempre: "vai dar certo."

Focos da nova diretoria

"Estudar e lançar novos produtos e soluções em saúde, considerando os diversos nichos de mercado e a diversidade de comportamento de consumo e perfil de consumidor", é um dos focos anunciados pelo novo presidente para a cooperativa de médicos que atende mais de 350 mil clientes.

Sobre os esforços para inovação, os planos devem envolver "parcerias com startups de saúde, novos modelos de assistência, ecossistemas em saúde, mercado de helthtechs e ampliação e aprimoramento dos recursos tecnológicos já em utilização hoje."

Já quando fala diretamente aos mais de 4 mil médicos cooperados, Araújo lista ações práticas: "instituir um fórum permanente de discussões dos assuntos de interesse da cooperativa e dos cooperados, antecipando as pautas a serem votadas nas Assembleias Gerais, engajando cada vez mais os cooperados com a gestão; oferecer assessoria e treinamento para os cooperados aderirem ao consultório on-line e demais recursos tecnológicos de atuação; fomentar mercado de trabalho para o médico cooperado, agindo em defesa de todos eles, com foco em remuneração digna, distribuição de sobras e na rentabilização do capital."



Nova diretoria

Além de Marcos Aragão na Presidência, a nova gestão da Unimed Fortaleza é composta pelos médicos:

Flávio Ibiapina (Diretoria Administrativo Financeira);

Fernanda Colares (Diretoria de Recursos Próprios);

Fabrício Martins (Diretoria Comercial);

Assis Filho (Diretoria de Provimentos de Saúde).

