Governo negocia atração de CD da Americold Logistics para o Ceará

A Americold Logistics, LLC, uma das maiores operadores de packing house (instalação em que são recebidos produtos agrícolas para serem processados antes de irem ao mercado) e de cargas refrigeradas no mundo, manifestou interesse em investir em centros de distribuição no Ceará. Se o negócio se confirmar, o porto do Pecém pode virar um polo nacional de carga refrigerada.

Em reunião com o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado, Maia Júnior, e com a diretora comercial do Complexo do Pecém, Duna Uribe, o vice-presidente global da Americold, Mathew Moore, destacou a parceria com o Porto de Roterdã como um dos diferenciais do Estado. "Isso nos chamou atenção para novos negócios”, afirmou.

Maia Júnior também destacou que o estado do Ceará tem uma estrutura receptiva para novos negócios e mencionou as qualidades do Porto do Pecém e da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará, única em operação no Brasil, como diferenciais para exportação.

“Em termos de tributos e boa governança somos referência no País. Também, temos empresas exportadoras de frutas e pescados e um porto com boa infraestrutura. Empresas no segmento de cargas refrigeradas serão sempre bem-vindas” afirmou o secretário.

(com informações do Complexo do Pecém)

