Comércio e serviços puxaram 82% do saldo positivo de empregos do Ceará

O comércio cearense, que inclui reparação de veículos automotores e motocicletas, teve 4.827 mais contratações que demissões, e o setor de serviços, 5.585 em novembro de 2021. Com isso, puxaram o resultado do Ceará com geração de 12.653 postos com carteira assinada no período.



As áreas representaram 82% do saldo do Estado no mês, na série sem ajustes do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira, 23 de dezembro.

Dos principais setores da economia, no Ceará, apenas agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura teve saldo negativo em novembro (-18). Indústria (1.498) e construção (761) também admitiram mais que demitiram no mês passado.





