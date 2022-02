Saiba como participar da audiência pública sobre os espigões da Rui Barbosa e Desembargador Moreira

Nesta quarta-feira, 2, uma audiência pública discutirá a construção dos espigões da Rui Barbosa, na Praia de Iracema, e da Desembargador Moreira, no Meireles. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, que executará as obras, o objetivo é colher contribuições, sugestões e questionamentos sobre a atualização dos estudos de viabilidade econômico-financeira. As inscrições para a audiência podem ser feitas aqui.

O processo de concessão foi retomado em janeiro deste ano e, de acordo com o secretário do Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Nogueira, em nota, a entrega dos equipamentos não terá custo para a Prefeitura de Fortaleza. A economia será de R$ 20 milhões. A concessão tem prazo de 17 anos e deverá ter como base estudo escolhido pela Prefeitura que indica percentual de 70% dos frequentadores da Beira-Mar que veem carência de bares e restaurantes, o que motivou a escolha por esses tipos de estabelecimentos.

O espigão da avenida Rui Barbosa possui 270 metros de extensão. Já o espigão da avenida Desembargador Moreira tem 245 metros de comprimento.

O que o concessionário deverá fazer:

- melhorias urbanísticas,

- alargamento dos espigões (através de estruturas em balanço, respeitando o espelho d’água, padrões de acessibilidade e o ecossistema da área)

- promover o desenvolvimento sustentável da atividade econômica da região, fomentando o turismo, gerando novas oportunidades de negócios e empregos na cidade

