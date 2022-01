Avon lança nova coleção com curadoria de Juliette; confira as novidades

O evento de apresentação aconteceu na Fábrica da Avon, em São Paulo, e O POVO foi convidado para conferir as novidades. A nova linha foi selecionada pela ex-BBB Juliette Freire e conta com 11 produtos

Nesta quinta-feira, 27, a Avon apresentou a coleção “Bonita”. A nova linha tem produtos selecionados pela ex-BBB Juliette Freire e conta com 11 produtos. Para a apresentação, a também advogada, maquiadora e cantora conduziu uma masterclass para mostrar a usabilidade da coleção.

O evento de apresentação aconteceu na Fábrica da Avon, em São Paulo, e O POVO foi convidado para conferir as novidades.

Os produtos da coleção variam entre R$ 16,9 e R$ 79,99. Juliana Barros, diretora de Marketing da empresa, salienta que um dos pilares da empresa é o valor acessível. “A gente sempre costuma dizer que a Avon é a empresa de beleza que democratiza a beleza no Brasil.”

Para os processos ela diz que a empresa tem investido na digitalização. A revendedora pode abrir loja online e vender para todo o Brasil. Neste modelo, a Avon se responsabiliza pela entrega dos produtos, sem interferir na comissão da vendedora. A entrada na modalidade digital de vendas visa alcançar uma nova geração de revendedoras.

Hoje, a Avon conta com cerca de 1 milhão de revendedoras no Brasil. Conforme a diretora, a pandemia não interferiu na quantidade de parceiras da marca, que receberam orientações e auxílios neste período. “Elas são o coração do nosso negócio”, garante Juliana ao ser questionada sobre empreendedorismo feminino.

E a nova campanha mira a beleza e o empoderamento feminino. “Estamos orgulhosos de trazer uma coleção que reforça o nosso posicionamento de marca, reforça o que a gente acredita como empresa”, frisa.

A nova coleção

As embalagem da coleção trazem aspectos da cultura nordestina (Foto: Melissa Carvalho)



A “Bonita” é uma edição limitada e será lançada dia 10 de fevereiro. Parte do lucro da coleção será destinada a mulheres que dependem de cooperativas de cactos no Nordeste.

“A gente pode transformar tudo isso numa beleza ainda maior, que é ajudar outras mulheres, que é ajudar outras pessoas”, diz Juliette.

