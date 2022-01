Empresa lança recurso para amigos dividirem contas

Funcionalidade atende aos usuários que precisam dividir despesas entre amigos, com a possibilidade de divisão e pagamento das contas dentro do aplicativo

O aplicativo 99Pay passa a disponibilizar uma nova funcionalidade para a sua carteira digital: a possibilidade de criar uma lista de amigos e dividir despesas por meio do aplicativo. O recurso está disponível para todos que baixarem ou atualizarem o aplicativo na Apple Store ou Play Store.

Lançado em novembro, com uma interface voltada para a geração Z e possibilidade de investimentos em Bitcoins, o aplicativo também permite compartilhar posts, interagir por meio de recursos como fotos, emojis, mensagens e ajuda a encontrar novas amizades em uma lista de contatos.

A empresa de tecnologia 99 explica que a funcionalidade chega para atender a demanda dos usuários que, por exemplo, racham entre amigos um presente de aniversário, a conta do restaurante, despesas de uma viagem e contas diversas, tanto domésticas quanto de lazer, além de oferecer uma carteira digital que dialogue com a geração conectada e, ao mesmo tempo, aproxime os mais jovens de serviços financeiros e democratize investimentos, como em Bitcoins.





Como dividir contas pelo aplicativo



É possível personalizar o valor que cada um vai precisar desembolsar e as transferências podem ser realizadas diretamente pelo aplicativo da 99Pay. Caso o contato inserido no grupo não tenha uma conta no aplicativo, a pessoa vai receber um convite para que ingresse no mesmo.

Confira o passo a passo:

Para iniciar, basta clicar no botão central com o símbolo de cifrão que fica na parte inferior do app. Em seguida, aparecerá a opção “dividir compras”;

Caso não tenha um grupo já definido, será preciso configurar e criar o grupo dos amigos que estarão envolvidos na divisão. Para fins de organização, é possível nomear o grupo com informações da despesa: aniversário, contas da casa, pizzaria;

Os participantes do evento podem ser encontrados na lista de contatos do usuário ou, se ainda não estão no app, receberão um sms com convite para baixar o app da 99Pay e participar do grupo de divisão de conta;

O passo seguinte é configurar o valor total que precisa ser pago e selecionar entre divisão igual (em que todos irão pagar a mesma quantia) ou personalizar (para selecionar quanto cada amigo irá pagar);

Todos recebem uma notificação e podem fazer a transferência da forma mais conveniente, via PIX, ou pela opção de transferência na 99Pay;

Assim que o amigo receber o convite e realizar a transferência vai poder acompanhar toda a transação, saber quantos ainda faltam pagar e quanto cada um depositou.

