Smurfit Kappa anuncia expansão fabril de US$ 33 milhões no Ceará

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Indústria de embalagens está expandindo a capacidade de produção de sua planta industrial em Maranguape, com foco no setores de frutas, farmacêutico e varejo. CEO espera ampliar participação da empresa no mercado brasileiro

A Smurfit Kappa deu detalhes de como irá investir os mais de US$ 33 milhões na expansão de sua unidade industrial em Maranguape (Região Metropolitana de Fortaleza). Ao O POVO, o CEO da empresa no Brasil, Manuel Alcalá, informou que o foco está na ampliação da capacidade de produção e inovação da planta cearense. Aumentar a participação da indústria de embalagens é o objetivo.

Alcalá ainda destaca que a aplicação dos recursos (mais de R$ 182 milhões, segundo a cotação atual) na planta beneficiará a produção de embalagens prontas para o varejo (ou Shelf-ready packaging do inglês), principalmente para os clientes de setor como fruticultura - com suas frutas frescas, produtos farmacêuticos e o varejo, com soluções para eletrodomésticos, por exemplo.

CEO da empresa no Brasil, Manuel Alcalá. (Foto: Sussa Mgt / Divulgação / Smurfit Kappa)



O investimento da multinacional, presente em 23 países da Europa e 12 das Américas, ainda prevê a instalação de impressoras de ponta com capacidade de fornecer produtos exigidos para embalagens de e-commerce. "O anúncio de hoje garantirá que a Smurfit Kappa possa apoiar nossos clientes a ganhar ainda mais participação em seus mercados."

O montante investido pela Smurfit Kappa ainda deve servir para instalar no Ceará um novo centro de inovação focado em aproximar a empresa dos clientes e desenvolver soluções de embalagens "impactantes, sustentáveis e líderes de mercado".

"A combinação de um centro de inovação e tecnologia de ponta proporcionará maiores oportunidades de colaboração com os clientes para entregar soluções inovadoras, inspiradoras e sustentáveis", completa o CEO da Smurfit Kappa Brasil.

A empresa possui mais de 2 mil colaboradores no Brasil, divididos em dois escritórios administrativos, em São Paulo e Rio de Janeiro, além de quatro fábricas: em Pirapetinga e Uberaba-MG, Bento Gonçalves-RS e Maranguape.

Essa expansão no Nordeste é um dos focos da gestão da empresa, conforme destaca o CEO da empresa nas Américas, Laurent Sellier. "Quase 30% do total da população brasileira reside na região Nordeste e Fortaleza oferece a plataforma perfeita para fortalecer nossa presença nesta parte atraente e de rápido crescimento do País", disse.

Vale lembrar que o Ceará também possui plantas industriais das duas principais concorrentes da Smurfit Kappa no mercado internacional, a Klabin (em Horizonte) e a WestRock (em Pacajus). A WestRock, por sinal, fez um investimento de R$ 1 bilhão na expansão de sua fábrica na Região Metropolitana de Fortaleza para ser "a maior fábrica de Papel Kraft da América Latina".

Pela Smurfit Kappa, o CEO Américas diz que Maranguape é um dos focos de investimentos globais da companhia. "O Brasil é um mercado essencial para a Smurfit Kappa e estamos entusiasmados em dedicar recursos significativos ao plano global de investimentos da empresa para expandir nossa presença no Nordeste. É uma prova clara do compromisso da Smurfit Kappa com este mercado."

