Mobilização na Receita atinge fronteiras com Paraguai e Argentina, diz Sindifisco

A mobilização da Receita Federal já atinge exportações na fronteira do Brasil com a Argentina e com o Paraguai, segundo informou nesta sexta-feira, 14, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco).

Na fronteira com a Argentina, de acordo com o Sindifisco, o pátio da Receita Federal, com capacidade para 95 caminhões em Porto Xavier (RS), ficou tomado pelos veículos.

Nas filas para desembaraço para exportações na Argentina, o sindicato disse que havia na manhã desta sexta 20 caminhões esperando para cruzar a fronteira por balsa.

O município de Mundo Novo (MS) também amanheceu com filas de caminhões. Segundo o sindicato, dezenas deles ficaram parados fora do pátio durante toda a noite.

A operação-padrão, conforme o Sindifisco, também já atinge a fronteira com o Paraguai, entre as cidades de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero.

O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou que os líderes do sindicato estão estudando ampliar a mobilização nesta sexta-feira, 14, após a reunião tido por eles como "frustrada" na quinta-feira com o ministro da Economia, Paulo Guedes.

