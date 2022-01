Turismo cearense avançou 1% em novembro, mas acumula alta de 19% em 2021

Apesar da retomada gradativa do volume de atividades turísticas, os dois dados ficaram abaixo da média nacional no período

O turismo cearense apresentou alta de 1% no volume de atividades no mês de novembro de 2021, apontam os dados da Pesquisa Mensal dos Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De janeiro a novembro, o crescimento total é da ordem de 19%.

Apesar da retomada gradativa do volume de atividades turísticas, os dois dados ficaram abaixo da média nacional no período. Em novembro, o resultado nacional foi de avanço de 4,2%, enquanto no acumulado do ano o crescimento já bateu 21,1%.

O estado que apresentou o melhor resultado no mês de novembro foi São Paulo, com avanço de 8% ante o mês de outubro. No acumulado do ano, Bahia apresenta o melhor crescimento, com alta de 49,3%. É seguida de Pernambuco (+42,7%), Goiás (+37,3) e Rio Grande do Sul (+36,8%).

