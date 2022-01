Volume de serviços no Ceará cresce 0,4% em novembro, aponta IBGE

Os indicadores do volume do setor de Serviços apresentou alta de 0,4% no Ceará em novembro passado. O índice se manteve estável na comparação mensal, com o mês imediatamente anterior. O resultado cearense ficou abaixo da média nacional, que fechou em crescimento de 2,4% no mês. Os dados da Pesquisa Mensal dos Serviços (PMS) mostram ainda que na comparação entre novembro de 2021 e o mesmo mês do ano anterior, crescimento foi da ordem de 18,5%.



Quando é observado o período entre janeiro de 2021 a novembro de 2021, o avanço do setor chega a 13% no ano.

Setores

No que se refere aos setores, o resultado dos serviços prestados às famílias (+26,3%) merece o maior destaque. Em novembro apresentou o melhor resultado. Depois vem os serviços de transporte, auxiliares ao transporte e correio (+23,6%), além dos serviços de informação e comunicação (+22,7%).

