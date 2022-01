Diretora cita surpresa do Fed pela turbulência nos mercados de Treasuries

A diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lael Brainard disse que as autoridades da instituição ficaram "tão surpresas quanto todo mundo" com a turbulência nos mercados de Treasuries no início da pandemia. "Nunca vi nada como aquilo e tivemos que responder rapidamente", afirmou em audiência no Comitê Bancário do Senado dos Estados Unidos.

"Tivemos que relaxar alguns proteções bancárias para garantir que ainda conseguissem fazer empréstimos", disse ela, em sessão que integra processo para sua nomeação como vice-presidente do Fed.

E acrescentou: "Hoje estamos em uma posição muito melhor. Muitos americanos têm empregos e balanços patrimoniais em maior equilíbrio."

