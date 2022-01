Bandeira tarifária: saiba as datas de quando a conta de luz pode ficar mais cara

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) publicou o calendário para a divulgação das bandeiras tarifárias de 2021 na última quarta-feira, 12 de janeiro. O modelo de cobrança sobre a conta de luz é alvo de atenção do consumidor desde a última crise hídrica e o risco de abastecimento de energia no País, em 2021, quando foi preciso criar a bandeira da escassez hídrica.

Para definir qual será a bandeira em vigor em cada mês, a Aneel usa de informações sobre o abastecimento de energia em todo o País e confere as cargas dos reservatórios.

Na prática, é a partir da bandeira tarifária que o usuário sabe se vai pagar mais ou não pela energia elétrica consumida naquela mês.

Ao ser informado de qual bandeira vai estar em vigor logo no início do período, ele consegue se precaver e diminuir o consumo da residência a partir da diminuição de uso em alguns eletrodomésticos.

Como funciona?

Responsável por estabelecer qual bandeira vai ser estabelecida a cada mês desde 2015, quando a modalidade de cobrança criada, a Aneel definiu o funcionamento das bandeiras da seguinte forma:

Bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre nenhum acréscimo;

Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,01874 para cada quilowatt-hora (kWh) consumidos;

Bandeira vermelha: Patamar 1: condições mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,03971 para cada quilowatt-hora kWh consumido.

Bandeira vermelha: Patamar 2: condições ainda mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,09492 para cada quilowatt-hora kWh consumido.

Bandeira escassez hídrica: definida ano passado após a crise de abastecimento de energia, a cobrança da bandeira escassez hídrica fica no valor de R$14,20 a cada 100 quilowatt-hora consumidos.

Calendário

Confira o calendário da Aneel com as datas em que se dirá qual bandeira estará em vigor no mês seguinte: