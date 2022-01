Petróleo fecha em leve alta

Os preços do petróleo fecharam em leve alta nesta quarta-feira, após uma queda menor do que o esperado das reservas americanas, mas com dados sobre o emprego favoráveis.

O preço do barril do Brent para entrega em março subiu 1%, para US$ 80,80, ultrapassando a marca dos 80 dólares pela primeira vez desde o surgimento da variante Ômicron, no fim de novembro. Em Nova York, o barril do WTI para entrega em fevereiro subiu 1,11%, a US$ 77,85.

Pela manhã, o preço do petróleo subiu fortemente, após o anúncio de que o setor privado criou quase o dobro de empregos do que o esperado nos Estados Unidos em dezembro, e um total de mais de 6 milhões em 2021, segundo a pesquisa mensal da empresa de serviços empresariais ADP, divulgada hoje.

A alta, no entanto, diminuiu após a divulgação de que os estoques de petróleo americanos caíram em 2,1 milhões de barris na semana passada, quando os analistas esperavam uma queda de 3,65 milhões de barris, de acordo com a mediana de analistas consultados pela agência Bloomberg.

"Os mercados ficaram surpresos com o volume das reservas de gasolina, à medida que começamos a observar o impacto da Ômicron na demanda, no momento em que mais pessoas trabalham de casa", explicou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

