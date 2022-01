Sudene e IFCE criam curso gratuito de energia solar no Ceará

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) destinou verba de R$ 230 mil para criação, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), de curso profissionalizante gratuito no Ceará. Iniciativa busca capacitar 70 trabalhadores para atuação no segmento de energia renováveis no Estado.

Iniciativa prevê duas turmas semestrais durante este ano, cada uma com capacidade máxima de 35 anos. Intuito é capacitar, essencialmente, pessoas em vulnerabilidade social da região do Cariri, no sul do Ceará, para atuação como instaladores de sistemas fotovoltaicos e placas solares para geração de energia elétrica.

"Além de estimular o empreendedorismo associado às vocações econômicas locais, a oferta da qualificação pretende desenvolver a autonomia cidadã e a vivência para o mercado de trabalho", destaca a Sudene, em anúncio da parceria com o IFCE.

O investimento é uma resposta da entidade em relação a transformação do mercado de trabalho da região diante do aumento da demanda por profissionais qualificados na área de energia renováveis diante da expansão de parques solares instalados na região.

A pasta destaca ainda que, de acordo com o Atlas Eólico e Solar do Estado, somado o potencial enérgico eólico e solar do Cariri e de toda região Sul do Estado, há capacidade de gerar 28,8 mil megawatts (MW) de energia elétrica com fontes renováveis na área. Ao todo, foram identificados 2,38 mil quilômetros quadrados prontos para exploração de energia solar e eólica no sul do Ceará.

Como vai funcionar o curso profissionalizante de graça no IFCE?

A Sudene destaca que os recursos para criação do curso foram repassados no dia 30 de dezembro e que a estruturação da seleção dos participantes, horários e dias das aulas serão definidos pelo IFCE. A instituição de ensino definirá ainda em qual unidade irá ofertar a formação bem como critérios específicos de seleção dos futuros alunos.

Com relação a formação em si, o curso todo terá duração de 160 horas dividas em dois módulos, um de formação básica e outro avançado. O inicial, de nível básico será composto por:

Disciplinas de eletricidade básica

Fundamentos de energia solar fotovoltaica

Módulos de instalações elétricas

Após a conclusão e aprovação no módulo básico, os estudantes terão a formação específica, sendo composta por aulas de:

Tecnologia fotovoltaica

Sistemas fotovoltaico

Montagem de sistemas

Ao final de cada turma, mediante aprovação dos alunos, o IFCE se compromete em realizar um workshop técnico como forma de integrar os profissionais recém-capacitados com empresas do setor em atuação na região do Cariri. Iniciativa é uma forma de aproximar profissionais e potenciais contratantes.



Atração de investimentos

"Precisamos estimular localmente a capacitação de pessoas que entendam, operem e desenvolvam esse tipo de atividade. Isso representa para nós uma redução dos desníveis sociais, uma vez que podemos gerar empregos cuja força de trabalho é o próprio morador da região”, argumenta o superintendente da Sudene, general Araújo Lima.

O representante da Sudene destaca que a articulação com o mercado privado e empresas do setor para projetos de geração de energia renovável e limpa no Ceará é apenas a primeira etapa do processo de atração de investimentos. "Nada adiantará se não tivermos gente capacitada", complementa.

Como aposta mais recente para região sul do Estado, a pasta destaca o financiamento de R$ 422,9 milhões através do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste para um complexo de produção de energia solar a ser instalado no município de Abaiara.

A estrutura soma cinco parques de geração de energia com investimento total de R$ 782,6 milhões e prevê gerar 800 empregos diretos e 2 mil indiretos na fase de implantação. Após a inauguração, estão previstos 40 postos de trabalho entre vagas diretas e indiretas.

