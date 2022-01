IPVA 2022 PE: saiba como emitir o boleto

Guia do boleto deve ser impressa e paga virtualmente ou em bancos autorizados e casas lotéricas. A Secretaria Estadual da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE) divulgou as datas e prazos

A Secretaria Estadual da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE) divulgou as datas e prazos para pagamento do IPVA em 2022, informando ainda o período e pacotes para obtenção de descontos.

IPVA 2022 PE: pagamento em cota única e parcelado

Os proprietários de veículos podem parcelar o pagamento em três vezes sem desconto. As parcelas vencem em fevereiro, março e abril.

Para quem decidir efetuar o pagamento em cota única, o desconto obtido é de 7%. Para garantir o abatimento o pagamento deve ser efetuado integralmente em fevereiro, segundo o calendário proposto pela Sefaz-PE.

O calendário de pagamento é organizado com base no último dígito da placa do veículo.

IPVA 2022 PE: como consultar e emitir boleto

Para saber o valor do imposto a ser pago, basta acessar o site da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco e informar o Renavam e a placa do veículo. Com isso, serão obtidos o valor e data de vencimento do pagamento, sendo possível gerar o boleto do IPVA 2022 PE.

O boleto pode ser quitado via autoatendimento dos bancos, em aplicativos ou sites das instituições.

