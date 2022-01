BA e DF terão estande para expandir vendas do Hard Rock Hotel no Ceará

Além do hotel em Lagoinha (CE), a VCI S.A., empresa responsável pela marca Hard Rock Hotels no Brasil, está construindo um empreendimento da rede no Paraná. E até 2032, estão previstas unidades em Jericoacoara, Campos do Jordão, Recife, Natal e Foz de Iguaçu

A VCI S.A., empresa responsável pela marca Hard Rock Hotels no Brasil, confirmou que vai abrir novos stands de vendas de olho nos mercados da Bahia e do Distrito Federal, mesmo sem previsão de abertura de unidades da linha nesses locais. O objetivo é impulsionar as vendas dos projetos já em andamento, como o Hard Rock Hotel Ceará e o do Paraná. As lojas serão abertas no Outlet Premium Salvador e Outlet Premium Brasília.

“São estabelecimentos afinados com a estratégia comercial para o Hard Rock Hotels no Brasil, onde nosso público dedica tempo às compras e ao lazer”, explica o sênior vice-presidente Comercial e Marketing da VCI, Ademar Brumatti Jr.



O stand na capital baiana foi inaugurado no dia 17 de dezembro. Já o da capital federal abrirá as portas ainda na primeira semana de janeiro. Neles, os clientes poderão conferir os projetos arquitetônicos dos projetos em andamento (Ceará e Paraná) e parte da experiência única oferecida pela marca Hard Rock, já que os pontos de venda têm decorações temáticas seguindo a linha da concept store do Jardim América, em São Paulo.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Hard Rock Hotel Fortaleza utiliza mesmo recurso de engenharia usado no Pentágono

Os primeiros empreendimentos da linha Hard Rock no Brasil estão sendo erguidos na praia cearense da Lagoinha (a 70km de Fortaleza) e na Ilha do Sol (a 80km de Londrina). A unidade do Ceará já tem 100% da primeira fase e 85% da segunda vendidos. Já a paranaense comercializou 92% e 55% da primeira e segunda fases, respectivamente.

Neste ano, a VCI dará início às vendas das unidades de Campos do Jordão (SP) e Jericoacoara (CE). Até 2032, vai lançar outros três projetos: Recife, Natal e Foz do Iguaçu (PR). Todos eles sob o modelo de multipropriedade, no qual o comprador adquire frações do empreendimento e usufrui do imóvel anualmente por um período compatível à aquisição.



Segundo a empresa, também está no radar uma unidade do Hard Rock Hotel na cidade de São Paulo, mas, esta, em modelo convencional. Juntos, os oito empreendimentos somam R$ 6 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV).



Tags