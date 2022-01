Saque-aniversário FGTS: Caixa deve liberar R$ 1,9 bilhão em janeiro

O valor liberado pela Caixa depende do saldo total que o trabalhador tem em suas contas do FGTS; mais de 1,3 milhão de trabalhadores terão direito ao saque em janeiro

Os trabalhadores nascidos em janeiro poderão, a partir desta segunda-feira, 3, fazer a retirada anual do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Os aniversariantes deste mês que têm saldo no fundo de garantia podem fazer a adesão ao saque-aniversário até o dia 31 de janeiro.

O dinheiro poderá ser retirado até o dia 31 de março das contas ativas (do emprego atual) ou inativas (de trabalhos anteriores). O profissional que opta por essa modalidade pode retirar uma parte do FGTS uma vez por ano, mas não tem acesso ao saldo integral do fundo se for demitido sem justa causa.

Pelo calendário do programa, o período de saques começa no primeiro dia útil do mês de aniversário e acaba no último dia útil do segundo mês subsequente. Caso o trabalhador não saque o recurso em até três meses, ele volta automaticamente para a sua conta no FGTS. Os trabalhadores têm até o último dia do mês de aniversário para fazer a adesão à modalidade.

A Caixa prevê que mais de 1,3 milhão de trabalhadores terão direito ao saque em janeiro, o que corresponde ao valor de R$ 1,9 bilhão, incluindo aqueles que contrataram a antecipação do saque em uma instituição financeira, linha de crédito que permite receber os valores antecipadamente, mas com cobrança de juros, por ser um empréstimo.

Como funciona a modalidade?

A adesão ao saque-aniversário pode ser feita no aplicativo FGTS, no site fgts.caixa.gov.br, nos caixas eletrônicos do banco ou nas agências da Caixa.



O trabalhador não é obrigado a participar da sistemática e quem não fizer a opção permanecerá na modalidade do saque-rescisão, ou seja, terá direito de pegar todo o saldo do FGTS se for demitido sem justa causa. Em todos os casos, é mantido o direito à multa de 40%, paga pelo empregador em caso de demissão sem justa causa.

A adesão ao saque-aniversário não precisa ser feita mais de uma vez. É possível voltar à regra tradicional, mas a alteração só trará efeito no primeiro dia do 25º mês do pedido de reversão.

Segundo a Caixa, de que o saque-aniversário foi criado, mais de 17,8 milhões de trabalhadores aderiram à sistemática.

Qual a quantia?

O valor liberado pela Caixa depende do saldo total que o trabalhador tem em suas contas do FGTS. Por exemplo:

Se o saldo é de R$ 800, poderá sacar 40% (R$ 320) mais a parcela fixa de R$ 50, totalizando R$ 370. Se o profissional tiver R$ 25 mil, conseguirá pegar 5% disso (R$ 1.250) mais parcela fixa de R$ 2.900, o que dá a soma de R$ 4.150.

Confira abaixo a tabela usada para calcular o valor do saque:

LIMITE DAS FAIXAS DE SALDO (EM R$) – ALÍQUOTA – PARCELA ADICIONAL (EM R$)

Até 500 – 50% –



Até 500 – 50% – De 500,01 até 1.000 – 40% – 50



De 1.000,01 até 5.000 – 30% – 150



De 5.000,01 até 10.000 – 20% – 650



De 10000,01 até 15.000 – 15% – 1.150



De 15.000,01 até 20.000 – 10% – 1.900



Acima de 20.000,01 – 5% – 2.900

