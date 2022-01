Político do PL que atuou na saída de presidente do BNB emplaca novo substituto, aponta jornal

O presidente do PL, o político Valdemar Costa Neto, vai emplacar mais uma indicação para o Banco do Nordeste (BNB). Após atuar para a saída de Romildo Rolim da Presidência da instituição em setembro de 2021, agora vai colocar em seu lugar seu novo indicado, o economista José Gomes da Costa, que acabou de ser nomeado diretor Financeiro e de Crédito do banco no dia 2 de dezembro.

A informação é do jornal O Globo e dá conta que interlocutores do governo soltaram que a nomeação se dará nos próximos dias pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

Após a saída de Rolim, quem ocupa a cadeira do BNB interinamente é Anderson Possa. Em entrevista à rádio O POVO CBN, para a jornalista Neila Fontenele, ele já chegou a afirmar que não há interferência política no banco.

Ele já diretor de negócios da instituição e assumiu o cargo de presidente em 1º de outubro, após exoneração de Romildo Rolim, por pressão do Centrão, mais especificamente de Valdemar da Costa.

O POVO procurou o BNB sobre a nomeação do novo presidente e aguarda retorno.

José Gomes da Costa

Funcionário de carreira, o economista José Gomes da Costa era superintendente do BNB na Bahia. Para diretor Financeiro e de Crédito do banco, cujo cargo assumiu no dia 2 de dezembro, a decisão havia sido tomada pelo Conselho de Administração do BNB.

Porém, ainda em setembro de 2021, seu nome já surgia na imprensa no Sudeste como indicação de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL - partido do grupo Centrão ao qual o presidente Jair Bolsonaro se filiou no dia 30 de novembro.

Economista pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com mestrado em Economia pela mesma universidade, o diretor Financeiro e de Crédito possui MBA em Finanças pela Escola de Economia do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e formação em "banking’, pela Escola de Administração de São Paulo, também da FGV.

Sobre o novo cargo ele disse: “Nosso foco será agilizar ainda mais os processos de financiamento e melhorar a qualidade do atendimento. Chego da rede de agências e conheço as necessidades dos clientes. Também vamos lutar por melhores condições em nossas linhas de crédito, principalmente para os clientes de pequeno porte.”

Centrão no BNB

Valdemar da Costa Neto vem sendo figura central das mudanças no Banco do Nordeste desde a saída do ex-presidente, Romildo Rolim. Na ocasião, o presidente do PL gravou um vídeo cobrando do presidente e de ministros responsabilidade por o BNB ter um contrato com uma ONG para a operação dos programas de microcrédito.

Com a mudança, a Diretoria Executiva do Banco do Nordeste passou a ter a seguinte composição desde outubro do ano passado: Anderson Aorivan da Cunha Possa (acumulando Presidência e Diretoria de Negócios), Bruno Ricardo Pena de Sousa, José Gomes da Costa, Lourival Nery dos Santos, Haroldo Maia Júnior e Thiago Alves Nogueira.





